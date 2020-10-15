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نابولي يتلقى خسارة اعتبارية أمام يوفنتوس وخصم نقطة من رصيده

15 تشرين أول / أكتوبر 2020 08:19

نابولي يتلقى خسارة اعتبارية أمام يوفنتوس وخصم نقطة من رصيده
نابولي يتلقى خسارة اعتبارية أمام يوفنتوس وخصم نقطة من رصيده

تلقى نابولي خسارة اعتبارية صفر / 3، كما عوقب بخصم نقطة من رصيده لعدم خوضه المباراة أمام مضيفه يوفنتوس ببطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم في الرابع من تشرين أول/أكتوبر الحالي بمدينة تورينو.
ورفض قاض رياضي اليوم الأربعاء طلب إدارة نابولي بتأجيل المباراة، التي استشهدت بقرار السلطات الصحية المحلية بمنع الفريق من الوصول إلى تورينو، بعدما ثبتت إصابة بعض لاعبي كرة القدم بفيروس كورونا المستجد، المسبب لمرض كوفيد – 19 .
كانت رابطة دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم قد أعلنت أن البروتوكول، الذي أقره الاتحاد المحلي للعبة والحكومة الإيطالية في حزيران/يونيو الماضي يسمح للاعبين غير المصابين بالتدريب في عزلة في معسكرهم والمغادرة للعب المباريات حال جاءت اختباراتهم سلبية.

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