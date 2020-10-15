نيمار يقود البرازيل لفوز كبير على بيرو.. والأرجنتين تواصل انتصاراتها الباهتة

أحرز نيمار ثلاثية، ليقود البرازيل للفوز 4-2 على بيرو في تصفيات كأس العالم لكرة القدم 2022 في ليما الليلة الماضية، ليصبح مهاجم باريس سان جيرمان في المركز الثاني خلف بيليه في قائمة هدافي السامبا عبر العصور.

وسجل أندريه كاريو لاعب بيرو هدفه الثالث في مباراتين ليضع أصحاب الأرض في المقدمة في الدقيقة السادسة بتسديدة جيدة من خارج منطقة الجزاء، لكن نيمار عادل النتيجة من ركلة جزاء في الدقيقة 28.

وعادت بيرو، التي لم يسبق لها الفوز على البرازيل في تصفيات كأس العالم، للتقدم مجددا في الدقيقة 59 حين اصطدمت تسديدة ريناتو تابيا من 25 مترا برودريغو كايو ثم استقرت في الشباك، قبل أن يدرك ريتشارليسون التعادل للبرازيل بعد خمس دقائق لاحقة.

ووضع نيمار المنتخب البرازيلي في المقدمة من ركلة جزاء أخرى قبل سبع دقائق على النهاية، وبعد أن طُرد كارلوس زامبرانو لاعب بيرو، سجل مهاجم باريس سان جيرمان هدفه الدولي 64 في الوقت المحتسب بدل الضائع ليجعل النتيجة 4-2.

ويملك بيليه فقط، الذي سجل 77 هدفا، عددا من الأهداف مع البرازيل أكبر من نيمار.

ولدى بيرو نقطة واحدة وتتقدم على فنزويلا وبوليفيا اللتين خسرتا أول مباراتين.

وفي عاصمة بوليفيا، كسر المنتخب الأرجنتيني ومهاجمه الشهير ليونيل ميسي عقدة “لاباز” وحقق الفريق أول فوز له على المنتخب البوليفي في عقر داره منذ 15 عاما وتغلب عليه 2-1.

ورغم الأداء الباهت للتانغو الأرجنتيني للمباراة الثانية على التوالي، حقق الفريق انتصاره الثاني في التصفيات ورفع رصيده إلى ست نقاط.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل 1-1 حيث بادر المنتخب البوليفي بهز الشباك بهدف سجله مارسيلو مارتينز مورينو في الدقيقة 24، وتعادل لاوتارو مارتينيز للمنتخب الأرجنتيني بهدف في الدقيقة 45.

وفي الشوط الثاني صنع لاوتارو مارتينيز هدف الفوز للتانغو باستغلال تمريرة ميسي وتمريرها بدوره إلى زميله البديل خواكين كوريا الذي سجل الهدف في الدقيقة 79.

وظهر المنتخب الأرجنتيني في هذه المباراة بمستوى أقل مما كان عليه عندما حقق الفوز المتواضع 1-0 على الإكوادور الخميس الماضي في بداية مسيرته بالتصفيات.

وبهذا، حقق ميسي أول فوز له على المنتخب البوليفي في العاصمة لاباز ليكسر العقدة التي لازمته مع المنتخب الأرجنتيني في عاصمة بوليفيا.

وعلى مدار 15 عاما هي مسيرة ميسي مع المنتخب الأرجنتيني حتى الآن، لم ينجح الفريق قبل مباراة الأمس في تحقيق أي فوز على نظيره البوليفي في عقر داره بالعاصمة لاباز.

وفي مريدا، انتزعت باراغواي النقاط الثلاث بفوزها 1-صفر على فنزويلا بفضل هدف جاستون خيمنيز لصالح الفريق الزائر قبل خمس دقائق على النهاية.

وتقام الجولة القادمة من المباريات الشهر المقبل.

وتتأهل الفرق الأربعة الأولى في تصفيات أمريكا الجنوبية المكونة من عشرة فرق إلى النهائيات مباشرة في قطر عام 2022 ويخوض صاحب المركز الخامس جولة فاصلة.