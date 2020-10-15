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الاحتلال يعتقل 18 مواطنًا بالضفة والقدس

15 تشرين أول / أكتوبر 2020 08:39

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

بيت لحم - الرأي

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، 18 مواطنًا خلال عمليات دهم وتفتيش نفذتها في أرجاء متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلتين.

وأفاد مكتب إعلام الأسرى، بأن قوات الاحتلال اعتقلت 3 شبان من بيت لحم، وهم: أنس ماهر جودة، ومعتز نزيه بداونة، وهما من مخيم عايدة شمال بيت لحم، ومحمد عواد عواد (٢١ عاما) من منطقة جبل الموالح وسط بيت لحم بعد دهم منازل ذويهم وتفتيشها.

وقال المكتب، إن القوات اعتقلت 4 شبان من نابلس، وهم: شاهد كايد، وأيهم عقل، وحازم ماجد حنيني، وبرهان نسيم إسماعيل، والشاب فارس أبو اسنينة من الخليل.

وأضاف أن قوات الاحتلال اعتقلت الشبان محمد وعصام رشيد رضوان، ومنتصر عبد الله زماري من قلقيلية، ونبوغ نجم البرغوثي، وميلاد البرغوثي من رام الله، ويحيى عبد الفتاح الأسعد، وسالم محمد أبو يعقوب من سلفيت.

وذكر المكتب أن القوات اعتقلت 3 شبان من القدس، وهم: محمد عبد عدنان درويش، وآدم مصطفى، ويوسف درويش.

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