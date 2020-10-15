الاحتلال يعتقل 5 شبّان من بيت لحم ونابلس

بيت لحم - الرأي

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، خمسة شبان من بيت لحم ونابلس بالضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية،، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشبان: أنس ماهر جودة، ومعتز نزيه بداونة، وهما من مخيم عايدة شمال بيت لحم، ومحمد عواد عواد (٢١ عاما) من منطقة جبل الموالح وسط بيت لحم بعد دهم منازل ذويهم وتفتيشها.

وقالت المصادر، إن القوات اعتقلت الشابين: شاهد كايد وأيهم عقل من بلدة سبسطية شمال غرب نابلس عقب مداهمة منزليهما والاعتداء عليهما بالضرب، والتنكيل بذويهما، وإطلاق الغاز المسيل للدموع داخل المنزلين.