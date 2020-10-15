الصحة: 13 الف كادر صحي استفادوا من التدريبات خلال جائحة كورونا

غزة- الرأي

قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن أكثر من 13 ألف كادر صحي استفادوا من التدريبات التي نظمتها الوزارة قبل وخلال جائحة انتشار فيروس كوفيد 19 في قطاع غزة.

وأوضح مدير عام تنمية القوى البشرية في وزارة الصحة بغزة د. رامي العبادلة خلال لقاء معه صباح الخميس، إن ادارته كثفت من جهودها على صعيد الدورات والتدريبات التي عقدتها قبل وخلال جائحة انتشار فيروس كوفيد 19 في قطاع غزة، مبيناً أن ادارته تسعى لإطلاق منصة إلكترونية للتدريب، يتم فيها اعتماد دورات بحضور مدربين على المستوى المحلي والدولي، بما يهدف بالارتقاء بجودة التدريب ونوعية المواد التدريبية وبما يحقق فائدة أكبر لمقدمي الخدمات الصحية.

وأفاد د. العبادلة أن إدارته وُضعت أمام تحديات كبيرة قبل وخلال الجائحة لتدريب آلاف الطواقم الصحية للتعامل الآمن مع المرضى، مبيناً أن التدريب شمل موظفي القطاع الصحي والخدمات الطبية العسكرية وموظفي المؤسسات الأهلية والدولية.

وأشار إلى أن الدورات التي عقدتها ادارته، كانت متنوعة وتطورت حسب الاحتياجات وزيادة التحديات التي مثلها انتشار فيروس كوفيد 19 في القطاع، مبيناً أنها كانت موجهة للعاملين في مراكز الحجر الصحي ومراكز الفرز التنفسي والعاملين في مراكز العناية الفائقة، إلى جانب تدريب كادر طبي جديد من خلال برنامج متكامل لزيادة أعداد الكوادر العاملة في مراكز العناية الفائقة.

ونوه د. العبادلة إلى أن إدارته استطاعت امتصاص صدمة انتشار فيروس كوفيد 19 في قطاع غزة وقامت سريعاً بإعادة جدولة أولوياتها واعادة ترتيب الحاجة للدورات بما يتناسب مع التحديات الجديدة، حيث تم عقد العديد من التدريبات وفقاً لمعايير واجراءات الوقاية والسلامة. ولفت د. العبادلة أن التدريبات أسهمت في تقديم خدمة صحية آمنة للمواطنين وحماية الطواقم الصحية من خطر الإصابة بفيروس كوفيد 19 من خلال تأدية واجبهم في تقديم الرعاية الصحية للمرضى المصابين.