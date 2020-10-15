جيش الاحتلال يشرع بتنفيذ مشروع "عبر الحقول" حول غزة

القدس المحتلة - الرأي

شرع جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال الأيام الماضية بتنفيذ مشروع "عبر الحقول" على حدود قطاع غزة يستخدم فقط لنقل الأسلحة والمعدات العسكرية عند ساعة الصفر.

ويعتمد المشروع "الإسرائيلي" الجديد على شق طرق وممرات قبالة حدود غزة لدخول الآليات العسكرية والجنود ونقل الأسلحة لحظة اعلان قيادة الجيش بدء معركة عسكرية أو الحرب ضد قطاع غزة.

ويستمر بناء المشروع وفقًا لصحيفة يديعوت احرينوت العبرية مدة عامٍ كامل بتكلفة تصل إلى مليون شيكل.

وأشارت الصحيفة العبرية إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنهى حتى الآن نحو 4 كيلومتر من بناء الطريق الجديد.

ولفتت الصحيفة، إلى أن جيش الاحتلال أطلق على المشروع اسم "عبر الحقول"، ومدعوم من الصندوق القومي اليهودي وسلطة الطبيعة والسلطات المحلية "الإسرائيلية"، مؤكدة أنه جزء من الدروس المستفادة من عدوان 2014.