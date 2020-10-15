إنقاذ حياة ثلاثينى بمجمع ناصر بعد توقف قلبه 15 دقيقة

خانيونس- الرأي:

أنقذ الطاقم الطبي في قسم الطوارئ والحوادث بمجمع ناصر الطبي بخانيونس، حياة ثلاثينى كان وصل المجمع وهو في حالة إغماء وقد توقف قلبه عن النبض.

وبعد الفحوصات الأولية تبين عدم وجود مؤشرات حيوية لدى الشاب على جهاز تخطيط عضلة القلب ECG .

وقال د.عبد الرحمن الشيبة من قسم الطوارىء، أنه تم نقل الحالة إلى قسم العناية المركزة على وجه السرعة وبمساعدة الطاقم التمريضي تم إنعاش القلب من خلال الصدمات الكهربائية والتنفس الصناعي وإعادة النبض اليه، الى أن استقرت حالته في قسم العناية المركزة تحت الملاحظة.

بدوره توجه د. محمد زقوت مدير عام مجمع ناصر الطبي بالشكر للكادر الطبي المشارك في عملية إنقاذ حياة الشاب، مشيداً بسرعة الأداء والتدخل العاجل لمثل هذه الحالات من قبل قسم الطوارئ والعناية المركزة بالمجمع.

وكانت الطواقم الطبية التي ضمت د. أروى الفرع و د. أحمد صرصور ود. أحمد الزقزوق من قسم القلب د.عبدالرحمن الشيبى من قسم الطوارئ، على درجة كبيرة من الاستعداد والسرعة في التعامل مع هذه الحالة التي وصفتها بالطارئة وإنقاذ حياة.