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" الأسرى" تستنكر اعتداء أجهزة السلطة برام الله على المتضامنين مع الأسير ماهر الأخرس

15 تشرين أول / أكتوبر 2020 11:36

" الأسرى" تستنكر اعتداء أجهزة الأمن برام الله على المتضامنين مع الأسير ماهر الأخرس

غزة- الرأي

استنكرت وزارة الأسرى والمحررين، بشدة قيام عناصر من أجهزة أمن السلطة في رام الله باقتحام مقرات الصليب الأحمر في رام الله وجنين وطولكرم، والاعتداء على النشطاء المعتصمين المتضامنين مع الأسير ماهر الأخرس المضرب عن الطعام لليوم 80 على التوالي.
وأكدت الوزارة في تصريح صحفي لها أمس الأربعاء، أن قيام عناصر أمنية تتبع للسلطة في رام الله ، بالاعتداء وقمع وضرب المتضامنين والمعتصمين مع الأسير ماهر الأخرس، واخراجهم بالقوة من مقرات الصليب الأحمر هو سلوك غير مقبول وبلطجة مرفوضة وهو تساوق واضح مع اجراءات الاحتلال التي لا تريد لصوت ماهر الأخرس أن يصل الى العالم.
وعبرت عن استغرابها لمثل هذا السلوك المرفوض وطنياً وأخلاقيا أن يتم الاعتداء على المعتصمين السلميين بهذه الطريقة الوحشية والهمجية، والتي تأتي بالتزامن مع عمليات القمع التي يتعرض لها الأسرى في سجن "ايشل" المتضامنين مع زميلهم الأسير ماهر.
وأكدت أن قضية الأسير ماهر اليوم بحاجة الى تكاتف الكل الفلسطيني، عبر تكثيف حملات التضامن والمساندة بمختلف أشكالها، خاصة وأنها يعيش لحظات صعبة ومعاناة متواصلة تهدد حياته.
وحيت الوزارة كافة المتضامنين والمعتصمين في مقرات الصليب الاحمر الدولي وكل من عبر ودان عن رفضه لهذا السلوك الهمجي وأن يتم الاعتداء على أسرى محررين وأصحاب قضية عادلة .
 

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