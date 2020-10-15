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بالتعاون مع وزارة الداخلية واللجنة الدولية للصليب الأحمر

التنمية الاجتماعية تُخرّج 20 مدربا مهنياً من مراكز الإصلاح والتأهيل

15 تشرين أول / أكتوبر 2020 12:15

وزارة التنمية الاجتماعية تُخرّج 20 مدرب مهني من مراكز الإصلاح والتأهيل بالتعاون مع وزارة الداخلية واللجنة الدولية للصليب الأحمر.
وزارة التنمية الاجتماعية تُخرّج 20 مدرب مهني من مراكز الإصلاح والتأهيل بالتعاون مع وزارة الداخلية واللجنة الدولية للصليب الأحمر.

غزة- الرأي

اختتمت الإدارة العامة للرعاية الاجتماعية والتأهيل في وزارة التنمية الاجتماعية، بالتعاون مع الإدارة العامة للإصلاح والتأهيل في وزارة الداخلية دورة للتدريب المهني تم خلالها تخريج 20 مدربا مهنيا،  في خمسة مجالات تتمثل في "الحدادة والنجارة والسباكة والكهرباء والألمنيوم" في مركز الرعاية الاجتماعية غزة للتدريب المهني بتمويل من اللجنة الدولية للصليب الأحمر.


حيث استهدفت هذه الدورة عدداً من نزلاء مراكز الاصلاح والتأهيل التابعة لوزارة الداخلية بالإضافة لعدد من المشرفين والمدربين العاملين معهم. 


من جانبه أكد د. محمد العرعير مدير عام الإدارة العامة للرعاية الاجتماعية والتأهيل في وزارة التنمية الاجتماعية،  أن هذه الدورة تأتي في إطار جهود وزارة التنمية لتقديم الرعاية الاجتماعية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل من أجل تأهيلهم للاندماج في المجتمع بعد انقضاء فترات محكومياتهم وكذلك للاستفادة من اوقاتهم واستثمار فترات محكومياتهم في إطار عملية الاصلاح والتأهيل التي تشرف عليها الادارة العامة للإصلاح والتأهيل بوزارة الداخلية.

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