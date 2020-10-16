بالأرقام.. برايثوايت أكثر لاعبي برشلونة مشاركة فى التوقف الدولى

يتصدر الدنماركي مارتن برايثوايت مهاجم برشلونة الإسباني، قائمة أكثر اللاعبين خوضاً للدقائق مع منتخبات بلادهم فى فترة التوقف الدولية، وغاب عن برشلونة 16 لاعبًا دوليًا للتواجد رفقة منتخبات بلادهم في فترة التوقف الدولية، وشارك 14 لاعبًا منهم لأعداد متفاوتة من الدقائق بقمصان منتخباتهم، وأشار الموقع الرسمي لفريق برشلونة، إلى عدد الدقائق التي شارك خلالها كل لاعب دولي مع منتخب بلاده، والتي أظهرت أن الدنماركي برايثوايت هو الأكثر حصولًا على الدقائق على الرغم من عدم ظهوره في أي مناسبة رفقة البلاوغرانا خلال الموسم الجاري.

وحصل برايثوايت على 250 دقيقة خلال 3 مباريات، الأولى لمدة 90 دقيقة ضد جزر فارو وديًا، ثم 87 دقيقة أمام أيسلندا وفاز فريقه (3/0) ثم في الفوز أيضًا أمام إنجلترا (1/0) لمدة 73 دقيقة إلا أنه لم يسجل أي أهداف.

فيما خاض البوسني ميراليم بيانيتش لمدة 228 دقيقة، في المباراة ضد إيرلندا الشمالية (120 دقيقة)، والتي شهدت اقصاء البوسنة والهرسك من الوصول لكأس أوروبا، وفي المباراة ضد هولندا (75 دقيقة) وأخيرًا في الهزيمة (3/0) أمام بولندا والتي اضطر خلالها إلى الخروج في الدقيقة 33 بسبب آلام في الظهر.

ولعب أنطوان جريزمان مع منتخب فرنسا 204 دقيقة، وفي المباراة الأولى ضد أوكرانيا (31 دقيقة) سجل الهدف الأخير في فوز الديوك (7-1)، ولعب 90 دقيقة في التعادل السلبي بين فرنسا والبرتغال وافتتح التسجيل بهدف رائع في فوز فرنسا على كرواتيا (1-2) حيث 90 دقيقة أخرى.

ويأتي بعد ذلك ليونيل ميسي الذي شارك في مباراتي منتخب الأرجنتين كاملتين، وسجل في الأولى هدف الحسم في شباك الإكوادور، والثانية ضد بوليفيا فاز خلالها أيضًا رفاق البرغوث بهدفين مقابل هدف.

ثم دي يونج ولينجليت حصلا أيضًا على نفس عدد دقائق ميسي، ولكنهما جمعوهم من الظهور في 3 مباريات مع هولندا وفرنسا على الترتيب.

وظهر فيليب كوتينيو مع منتخب البرازيل فى 167 دقيقة لعبها مع البرازيل في مباراتين فاز فيهم أمام بوليفيا (5/0) سجل خلالها لاعب برشلونة هدفًا، وأمام بيرو (4/2) في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022.

أما أنسو فاتي فقد حصل على 115 دقيقة مع منتخب إسبانيا، مقسمة بين مواجهتي سويسرا وأوكرانيا، ولم يتمكن الموهبة الصاعدة من هز الشباك في أي منهما.

كما حصل أيضًا ريكي بويج على 105 دقيقة، والثنائي أراوخو وسيرجي روبرتو على 90 دقيقة لكل منهما، ويأتي بعدهم ترينكاو وبيدري بعدد دقائق 80 و75 على الترتيب، مع اللاروخا.

جدير بالذكر أن برشلونة يستعد لخوض مباراة خيتافى غداً،السبت، ضمن منافسات الجولة السادسة من مسابقة الليجا.