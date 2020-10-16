مدافع بيرو: نيمار لاعب كبير ولكنه مهرج



أكد المدافع البيرواني كارلوس زامبرانو أن البرازيلي نيمار، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، "أحد أفضل اللاعبين في العالم" لكنه أيضا "مهرج"، بسبب تصرفاته، أثناء مباراة المنتخبين في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2022 بقطر، والتي فاز فيها راقصو السامبا 4-2 على الـ(بلانكيروخا).



وقال زامبرانو "إنه لاعب كبير حقا، ضمن الأفضل في العالم، لكنه بالنسبة لي مهرج حقيقي"، في تصريحات أدلى بها للتلفزيون المحلي.



وأضاف لاعب بوكا جونيورز الأرجنتيني، الذي طرد في الدقيقة 86 من اللقاء الذي أقيم بملعب ناسيونال في ليما لاعتدائه على المهاجم البرازيلي ريتشارليسون، أن نجم (بي إس جي) كان يدعي تعرضه للضرب وتمكن من الحصول على ركلتي جزاء للبرازيل.



وتابع "يعي جيدا ما يفعله داخل الملعب، إنه لاعب كبير لكنه ادعى السقوط أربع أو خمس مرات داخل منطقة الجزاء كي يحصل على ركلة جزاء وحقق غايته في مرتين لكنهما لم تكونا ركلتي جزاء".



وتألق نيمار، خلال مواجهة بيرو، ونجح فى تسجيل 3 أهداف "هاتريك"، ليصل إلى 64 هدفا، ويصبح ثانى الهدافين التاريخيين لمنتخب البرازيل، متخطيا الظاهرة رونالدو، صاحب الـ 62 هدفا، بينما يتصدر الأسطورة بيليه برصيد 77 هدفا.

