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برشلونة يقترح أول نوفمبر لسحب الثقة من بارتوميو

16 تشرين أول / أكتوبر 2020 07:03

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أحال برشلونة الخميس إلى الأمانة العامة للرياضة في الحكومة الإقليمية بروتوكول تنظيم اقتراع سحب الثقة من رئيس النادي جوسيب ماريا بارتوميو ومجلس إدارته ويقترح الأحد والأثنين الموافق الأول والثاني من نوفمبر المقبل لاجراء التصويت، وفقا لما قالته مصادر من النادي لوكالة (إفي).

وأوضح برشلونة أن اختيار يوم عطلة ويوم عمل لاجراء الاقتراع سيساهم في مشاركة وتوافق الأعضاء مع التزامات العمل والإلتزامات الأسرية، من ناحية أخرى، يقترح البروتوكول أيضا عدم مركزية التصويت للمرة الأولى وفقا للتوزيع الإقليمي للأعضاء.

في الوقت نفسه، بدأ نادي برشلونة في الإعداد لمباراة السبت القادم أمام خيتافي بمشاركة الدوليين، بعدما أنهى جميع اللاعبين مشاركاتهم مع منتخبات بلادهم، باستثناء البرتغالي فرانسيسكو ترينكاو، وقاد المدير الفني رونالد كومان جلسة مران مسائية مع اللاعبين المتاحين للفريق الأول بمنشآت مدينة جوان جامبر الرياضية، وسينضم ترينكاو للتدريبات غدا الجمعة.

وسيعود برشلونة للتدرب غدا في المساء، في آخر جلسة مران قبل السفر إلى مدريد، وقبل المران سيعقد كومان مؤتمرا صحفيا عن بعد.

ويرغب برشلونة في تحقيق ثالث انتصار له في الليجا بعد الفوز على فياريال وسيلتا فيجو والتعادل أمام إشبيلية.

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