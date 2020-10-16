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طلاء ذكى منقى للهواء يقتل سلالة من كورونا فى أقل من 15 دقيقة

16 تشرين أول / أكتوبر 2020 07:50

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توصلت دراسة حديثة إلى تطوير طلاء منقي للهواء مخصص لامتصاص الملوثات والروائح، يمكنه أن يقتل سلالات معينة من فيروس كورونا في أقل من 15 دقيقة، حيث تدعي شركة Airlite المصنعة للطلاء أن كل متر مربع من السطح المغطى بمنتجها يوفر نفس حجم قدرة تنظيف الهواء مثل الشجرة الطويلة.
 
وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، أظهرت الاختبارات السابقة أن الدهانات لها خصائص مضادة للبكتيريا ومضادة للعفن.
 
واختبر الخبراء في خدمات أبحاث الفيروسات في جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس تركيبات الطلاء من Airlite ضد سلالة فيروس كورونا NL63.
 
وذكرت عالمة الفيروسات كيارا مينكاريللي وزملاؤها أن الدهانات تبطل أكثر من 99% من الجسيمات الفيروسية التي هبطت على أسطحها.
 
وعلى الرغم من أنه لم يتم اختباره بعد، يمكن أن يثبت الطلاء بنفس القدر من الفعالية ضد سلالة فيروس كورونا المسؤولة عن الوباء الحالي حسب ما توقعه العلماء.
 
ولم يتم استخدام الدهانات في الوقت الحالى إلا من جانب مجموعة صغيرة من شركات إدارة الممتلكات والبناء، ومع ذلك، من المتوقع أن تظهر نسخة جديدة في الربع الأول من عام 2021.
 
ويعزز الطلاء تكوين الأيونات، وهى الجسيمات المشحونة، بواسطة أشعة الشمس، مما يساعد على تكوين درع مؤين على السطح المعني.
 
عندما يتلامس جسيم فيروسي مع هذا، تظهر أيونات الهيدروكسيد الهيدروجين من غلاف البروتين الدهني السابق ليصبح ماءً، مما يؤدي إلى تفكيك الفيروس.
 
قال كريس لايتون، المدير الإداري لشركة Airlite في المملكة المتحدة: "في السابق، كان الطلاء مجرد ديكور، ولكن الآن، يمكن أن يلعب دورًا نشطًا في صحتك".
 
وتابع لايتون: "لا سيما في المناطق الحضرية حيث يكون التلوث في أعلى مستوياته، يوفر إيرلايت الهروب من الهواء الملوث"، مشيرا إلى أنه يساعد هذا في منع ظهور مشاكل الجهاز التنفسي ويمنح المنازل وأماكن العمل الأمان والنظافة التي لم تكن متوفرة من الدهانات من قبل.
 

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