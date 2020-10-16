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النيابة تخصص رقمًا لاستقبال شكاوى مولدات الكهرباء

16 تشرين أول / أكتوبر 2020 08:50

غزة- الرأي:

أعلن المتحدث باسم النائب العام بغزة، "زياد النمرة"، أن النيابة العامة خصصت رقمًا لاستقبال الشكاوي بحق أصحاب المولدات الكهربائية الممتنعين عن تقديم الخدمة بشكل غير مشروع، لاتخاذ المقتضى القانوني.

وشدد على أن تعامل النيابة مع موضوع المولدات جادًا وذلك من أجل مصلحة المواطن التي هي فوق كل اعتبار.

وأكد النمرة أن مخالفة قرارات الحكومة يشكل جريمة يعاقب عليها القانون ومن يخالف يعرض نفسه للمساءلة القانونية.

وأوضح أن التهديد بوقف عمل المولدات الكهربائية هو موقف مخالف للقانون وجرم يعاقب مرتكبه في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها القطاع.

وكشف النمرة عن أن النيابة تحركت بناء على الشكاوى قدمت عبر الرقم المعلن (00972712048759)، والمثبتة على أصخاب المولدات.
 

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