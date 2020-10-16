عائلة البشيتي تشيد بسرعة إنجاز تحقيقات النيابة بقضية مقتل ابنهم

غزة-الرأي

أشادت عائلة البشيتي، خلال لقائها مع النائب العام المستشار ضياء الدين المدهون، بسرعة إنجاز التحقيقات وسلامتها في قضية مقتل ابنهم المغدورأحمد البشيتي، وصولاً إلى الحُكم العادل بالإعدام من محكمة أول درجة.

وأكد النائب العام إصدار تعليماته للنيابات الجزئية بالتحرك على وجه السرعة، فور وقوع الجرائم الخطرة، لجمع الأدلة وإتمام التحقيقات وانهائها والتأكد من سلامتها، وعرض الملف مباشرة لتدقيقه أمام النيابات الكلية والمكتب الفني، تمهيداً لإيداع القضية أمام المحكمة المختصة.

وأكد المستشارالمدهون، ان هناك سعي جاد نحو اتخاذ الإجراءات القانونية لتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بعقوبة الإعدام، لتحقيق الردع العام وتعزيز الاستقرار.

