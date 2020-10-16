وكالة الرأي الفلسطينية النيابة العامة تحقق في 394 قضية متنوعة وكالة الرأي الفلسطينية عائلة البشيتي تشيد بسرعة إنجاز تحقيقات النيابة بقضية مقتل ابنهم وكالة الرأي الفلسطينية النيابة تخصص رقمًا لاستقبال شكاوى مولدات الكهرباء وكالة الرأي الفلسطينية النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2647) الجمعة 16/10/2020 وكالة الرأي الفلسطينية الطقس: أجواء خريفية وانخفاض طفيف يطرأ على الحرارة وكالة الرأي الفلسطينية أسعار صرف العملات لهذا اليوم وكالة الرأي الفلسطينية علماء يحاولون توليد ثقب أسود صغير وكالة الرأي الفلسطينية طلاء ذكى منقى للهواء يقتل سلالة من كورونا فى أقل من 15 دقيقة وكالة الرأي الفلسطينية كيف تغير اللغة و"المنطقة" على جهاز Mac الخاص بك؟ وكالة الرأي الفلسطينية 5 أطعمة "خارقة" تقوي الجسم في مواجهة الأمراض
أخبار » الأخبار الحكومية

عائلة البشيتي تشيد بسرعة إنجاز تحقيقات النيابة بقضية مقتل ابنهم

16 تشرين أول / أكتوبر 2020 08:56

1
1

غزة-الرأي

أشادت عائلة البشيتي، خلال لقائها مع النائب العام المستشار ضياء الدين المدهون، بسرعة إنجاز التحقيقات وسلامتها في قضية مقتل ابنهم المغدورأحمد البشيتي، وصولاً إلى الحُكم العادل بالإعدام من محكمة أول درجة.
وأكد النائب العام إصدار تعليماته للنيابات الجزئية بالتحرك على وجه السرعة، فور وقوع الجرائم الخطرة، لجمع الأدلة وإتمام التحقيقات وانهائها والتأكد من سلامتها، وعرض الملف مباشرة لتدقيقه أمام النيابات الكلية والمكتب الفني، تمهيداً لإيداع القضية أمام المحكمة المختصة.
وأكد المستشارالمدهون، ان هناك سعي جاد نحو اتخاذ الإجراءات القانونية لتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بعقوبة الإعدام، لتحقيق الردع العام وتعزيز الاستقرار.
 

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

علماء فلسطين: الغرب يصنع أزمات مفتعلة ضد المسلمين

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟