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مجمع ناصر الطبي ينقذ حياة ثلاثينى بعد توقف قلبه 15 دقيقة

16 تشرين أول / أكتوبر 2020 09:09

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غزة-الرأي

أنقذ الطاقم الطبي في قسم الطوارئ والحوادث بمجمع ناصر الطبي بخانيونس، حياة شاب ثلاثيني وصل في حالة إغماء وقد توقف قلبه عن النبض.
وبعد الفحوصات الأولية تبين عدم وجود مؤشرات حيوية لدى الشاب على جهاز تخطيط عضلة القلب.
وقال د.عبد الرحمن الشيبة من قسم الطوارئ، أنه تم نقل الحالة إلى قسم العناية المركزة على وجه السرعة وبمساعدة الطاقم التمريضي تم انعاش القلب من خلال الصدمات الكهربائية والتنفس الصناعي وإعادة النبض له، حتى استقرار حالته في قسم العناية المركزة.
بدوره أشاد د.محمد زقوت مدير عام مجمع ناصر الطبي بسرعة الأداء والتدخل العاجل لمثل هذه الحالات من قبل قسم الطوارئ والعناية المركزة بالمجمع، مشيدا بجهد الكادر الطبي في انقاذ حياة الشاب.
 

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