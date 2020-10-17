إنتر يواجه ميلان في ديربي الغضب بالدوري الإيطالي اليوم

يستضيف إنتر ميلان غريمه ميلان فى التاسعة إلا الربع من مساء اليوم السبت، على ملعب "جوسيبى مياتزا" فى ديربى الغضب، ضمن مواجهات الجولة الرابعة من الدورى الإيطالى، ويدخل إنتر ميلان لقاء اليوم، وهو يحتل المركز الخامس فى جدول ترتيب الدورى الإيطالى برصيد 7 نقاط، فيما يتواجد ميلان فى مركز الوصافة برصيد 9 نقاط، بفارق الأهداف عن فريق أتالانتا المتصدر، بعد أن حقق الروسونيرى الفوز فى جميع مبارياته الثلاث السابقة.
ويسعى ستيفانو بيولى المدير الفنى لفريق ميلان إلى مواصلة الانتصارات، وأيضا مواضلة سلسلة اللا هزيمة فىمختلف المسابقات، والتى بدأها الفريق فى الموسم الماضى، وأيضا للفوز من أجل انتزاع الصدارة، على أمل تعثر أتالانتا فى مواجهته الصعبة خارج ملعبه اليوم أمام نابولى على ملعب "سان باولو".
ويعد ميلان هو الفريق الوحيد الذى لم تسكن شباكه أى أهداف حتى الآن فى الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى "البيج فايف".
ويدخل فريق الإنتر بقيادة مديره الفنى أنتونيو كونتى، وهو يعانى من غيابات عديدة بسبب الإصابة بفيروس كورونا، على رأسهم الثنائى آشلى يونج وأليسالندرو باستونى، كما تحوم الشكوك حول مشاركة الدولى التشيلى أليكسيس سانشيز بداعى الإصابة، التى تعرض لها خلال مواجهة منتخب بلاده أمام كولومبيا فى التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022.