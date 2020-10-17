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ريال مدريد في مهمة سهلة أمام قادش بالدوري الاسباني

17 تشرين أول / أكتوبر 2020 08:20

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يستضيف نادي ريال مدريد على ملعبه "سانتياجو برنابيو" نظيره قادش في المباراة التي تجمع الفريقين في السادسة والنصف من مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة السادسة من مسابقة الدوري الإسباني،  حيث يتصدر ريال مدريد جدول ترتيب الدوري برصيد 10 نقاط، بينما يتواجد قادش في المركز التاسع برصيد 7 نقاط.

الريال ضد قادش

الملكي بطل الدوري الموسم الماضي يعود إلى الصدارة من جديد، ويأمل بأن يستمر نحو حملة الدفاع عن لقبه بنجاح وسيكافح من أجل تحقيق الانتصار على أرضه في هذا اللقاء، لمواصلة الانتصارات وتحصين نفسه أكثر والانفراد بالصدارة.

في المقابل قادش يقدم مستوى مميز في بطولة الدوري، ويتمنى بأن يستمر في ذلك من أجل حصد المزيج من النقاط التي سوف تؤمن بقاءه بشكل كامل بالدوري رغم أننا في بداية المسابقة، ولكن دائمًا البدايات ما تكون مهمة لأي فريق.

ويستمر غياب النجم البلجيكي إدين هازارد عن ريال مدريد بسبب الاصابة، بالإضافة إلى الظهير داني كارفخال، فيما يعود لمدافع البرازيلي إيدير ميليتاو.

وجاءت قائمة ريال مدريد للمباراة كالتالي ..

حراسة المرمى: لونين - كورتوا - كانيزاريس

خط الدفاع: ميليتاو - راموس - فاران - ميندى - ناتشو - مارسيلو - ميندى

خط الوسط: كروس - مودريتش - فالفيردى - كاسيميرو - إيسكو

خط الهجوم: بنزيما - أسينسيو - يوفيتش - فاسكيز - فينيسيوس - رودريجو

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