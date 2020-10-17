برشلونة يستهل مشواره في دوري الأبطال على كامب نو دون جمهور

يستهل نادي برشلونة مشواره في بطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2020-21 أمام نادي فيرنسفاروش المجري في ملعب كامب نو في لقاء لن يحظى في نهاية الأمر بحضور الجماهير، وفقا لما أكدته حكومة إقليم كتالونيا الجمعة في بيان، وعقدت حكومة إقليم كتالونيا الجمعة اجتماعا عن بعد لمناقشة امكانية حضور الجماهير لمباريات التشامبيونز ليج على ملعب كامب نو، لكن تم الاتفاق في النهاية على عدم الموافقة على حضور الجماهير للقاء الذي سيقام يوم 20 أكتوبر الجاري.

جدير بالذكر أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) يسمح للأندية التي تقام المباريات على أرضها بحضور 30% من الجماهير في ملاعبها إذا ما حصلت على موافقة السلطات الصحية المحلية.

من ناحية أخرى، كشف الهولندى رونالد كومان، المدير الفنى لفريق برشلونة، عن القائمة التى سيخوض بها مواجهة مضيفه فريق خيتافى، فى التاسعة من مساء غدا السبت، على ملعب "كالسيوم ألفونسو بيريز"، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإسباني "الليجا"، شهدت القائمة تواجد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، والمهاجم الفرنسي أنطوان جريزمان، كما عاد المدافع الفرنسي كليمنت لينجليت، بعد غيابه عن مواجهة إشبيلية الأخيرة، بعد طرده فى لقاء سلتا فيجو.

بينما تواصل غياب الحارس الألماني تير شتيجن للإصابة، ونفس الأمر بالنسبة لكلا من جوردى ألبا وصامويل أومتيتي.

وجاءت قائمة برشلونة، للقاء خيتافى على النحو التالى:

حراسة المرمى: نيتو ، بينا

الدفاع: ديست ، بيكيه ، أراخو ، لينجليت ، روبيرتو ، جونيور فيربو ، مينجوزا ، تيناس

الوسط: بوسكيتس ، إلينا ، بيانيتش ، بويج ، كوتينيو ، دى يونج ، ديمبلى ، بيدرى

الهجوم: جريزمان ، برايثوايت ، ميسي ، ترينكاو ، فاتى