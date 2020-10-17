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طريقة معايرة خرائط جوجل للحصول على مزيد من الدقة

17 تشرين أول / أكتوبر 2020 08:37

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يعد تطبيق خرائط جوجل واحد من أروع التطبيقات التي تسهل علينا إيجاد وجهتنا بسهولة ويسر دون إهدار الوقت، لكن أحياناً يحتاج منا التطبيق معايرته لتحقيق دقة أعلى، وللقيام بذلك، ما عليك إلا اتباع الخطوات التالية، بحسب موقع الرؤية الإماراتى:
 
ينبغي عليك أولاً أن تشغل الواي فاي على هاتفك، دون الحاجة للاتصال بأية شبكة، بل لتمكين التطبيق من إجراء مسح لإشارات واي فاي القريبة لتحديد الموقع.
 
إن لم ينجح ذلك، حاول أن تعيد تشغيل هاتف لأن مستشعرات الـGPS قد تحتاج ببساطة إلى إعادة التنشيط.
 
أخيراً، تأكد أن خدمات الموقع مشغلة، وللقيام بذلك، اتبع ما يلي:
 
1. افتح تطبيق الإعدادات واذهب إلى تبويب الخصوصية.
 
2. اضغط على "خدمات الموقع" الموجودة في أعلى شاشة الخصوصية.
 
3. تأكد أن المفتاح الموجود أعلى الشاشة التالية موضوع إلى اليمين، ولونه أخضر. إن لم يكن كذلك، اضغط عليه.
 
4. انزل أسفل قائمة التطبيقات حتى تجد خرائط جوجل، واضغط عليه.
 
5. اذهب إلى الشاشة التالية واختر "أثناء استخدام التطبيق" أو "دائماً"، سيتيح هذا لتطبيق خرائط جوجل الوصول إلى موقعك الدقيق بشكل أسرع.
 

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