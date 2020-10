أبل توفر مميزات وخدمات مجانية لمقتنى أجهزتها الجديدة

أعلنت شركة أبل عن نيتها توفير بعض الخدمات الإلكترونية بشكل مجانى ولفترات محددة لمشترى هواتفها وأجهزتها الذكية، وأشارت الشركة فى منشور لها على الإنترنت إلى أن أى مستخدم سيقوم بشراء أجهزة جديدة من نوع آيفون أو آيباد أو Apple TV أو أيبود تاتش بعد 22 أكتوبر الجارى ستتاح له فرصة الحصول على خدمات Apple Arcade للألعاب بشكل مجاني ولمدة 3 أشهر.



ووفقا لما ذكره موقع "RT"، سيكون بإمكان أصحاب الأجهزة الجديدة أيضا الاستفادة من خدمات Apple TV Plus بشكل مجانى ولمدة 3 أشهر اعتبارا من تاريخ تشغيلهم لأجهزتهم الذكية.



وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن شركة آبل ستبدأ أواخر العام الجاري بطرح حزمة خدمات إلكترونية موحدة يمكن من خلالها الاستفادة من خدمات Apple Music و Apple TV Plus و iCloud و Apple News Plus و Apple Arcadeعن طريق اشتراكات شهرية تتراوح أسعارها ما بين 15 و30 دولارا تقريبا.



وتجدر الإشارة إلى أن آبل تقدم خدمات Apple Arcade عادة مقابل رسوم شهرية قيمتها 4.9 دولار، وطرحتها بشكل مجاني العام الماضي للمستخدمين الذين رغبوا بتجربتها، وتوفر هذه الخدمة نحو 100 لعبة إلكترونية يمكن للمستخدمين الاستمتاع بها دون أن تؤرقهم الإعلانات الدعائية.

كما أنه بعد طول انتظار أصبح لـ"آيفون" هواتف ذكية متوافقة مع شبكات الإنترنت فائقة السرعة "5جي"، وهى تقنية كانت موجودة فى السوق بالفعل منذ فترة طويلة من قبل شركات آخرى رائدة فى عالم الهواتف الذكية .

وكانت أعلنت شركة أبل عن هاتف iPhone 12 mini الجديد، حيث إنها المرة الأولى التى تستخدم فيها أبل لقب "mini" فى تسمية هواتف أيفون الخاص بها، وذلك بعد استخدامه على iPod mini وiPad mini وMac mini سابقًا، ويحتوى iPhone 12 mini الجديد على شاشة بحجم 5.4 بوصة، ما يعنى أن شركة أبل قد ضغطت على شاشة أكبر من شاشة 4.7 بوصة الموجودة فى iPhone SE لهذا العام فى هاتف iPhone 12 mini أصغر بشكل عام.