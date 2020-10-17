المدهون يناقش واقع جرائم المخدرات وكيفية معالجتها تحقيقا للردع

غزة-الرأي

استمع النائب العام المستشار ضياء الدين المدهون، في مكتبه لمدير عام مكافحة المخدرات العميدأحمد القدرة، حول واقع ومستجدات جرائم المخدرات، وآليات المعالجة الإجرائية لقضايا المخدرات، وناقش معه بعض القضايا الاجرائية التي من شأنها تعزيز الملاحقة القانونية وردع المجرمين.

وأشاد النائب العام بأداء إدارة مكافحة المخدرات، ضباطا وأفراد، ودورها بمحاصرة ومحاربة جريمة المخدرات، وأسلوبها الاستراتيجي بتجفيف منابع المواد المخدرة، عبر المراقبة الدورية للمعابر والمنافذ الحدودية، وضبط المروّجين وتقديمهم للعدالة.

كما أشاد النائب العام بأداء السادة القضاة في الآونة الأخيرة وإصدارهم أحكام قضائية رادعة ومشددة، خاصةً بحق أصحاب جرائم العَوْد؛ باعتبارهم يهددون السلم والأمن المجتمعي.

وأكد النائب العام أن مهمتنا في ملاحقة آفة المخدرات تتعدى الدور الإجرائي بالضبط والملاحقة القضائية، وتمتد إلى التوعية لكافة شرائح المجتمع، خاصةً الشباب، وبيان مخاطر الانزلاق في السموم الخطرة، وسلبياتها المدمرة على الفرد والأسرة والمجتمع، مع دعم فكرة إنشاء مصحة استشفاء لعلاج متعاطِيْ المخدرات؛ باعتبارهم ضحايا مجتمع، وعقد برامج تأهيل وإصلاح وتقويم سلوكهم.

