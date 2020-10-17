محيسن: نهدف لتوحيد الجهود والسياسات الخاصة بالخدمات الصحية أوقات الطوارئ

غزة-الرأي

أكد وكيل وزارة الصحة المساعد د. مدحت محيسن، إن وزارته تسعى لتوحيد الجهود والسيايات المتعلقة بتقديم الخدمات الصحية في أوقات الطوارئ ضمن مشهد وطني متكامل وموحد، ينعكس على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وبين د. محيسن خلال لقاء عقدته وزارة الصحة للجنة الوطنية لخدمات الطوارئ في قطاع غزة بمقر الوزارة، و بمشاركة عدد من المؤسسات الحكومية والأهلية والدولية الشريكة ، أن اللقاء يهدف الى تطوير قدرات الكوادر الصحية كافة ،بما يضمن توفير خدمات صحية أساسية ذات جودة خلال أوقات الطوارئ.

وأشاد د. محيسن بجهود القطاع الصحي الأهلي ومشاركته الكبيرة خلال جائحة كورونا، خصوصاً خدمات الاسعاف والطوارئ وبرنامج التطبيب عن بعد وتنظيم الزيارات المنزلية من خلال العيادة المتنقلة.

وقال د. محيسن إن وزارته وبالشراكة مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين" أونروا" استطاعت تحقيق الاستجابة وتقديم المساعدة الطبية لأكثر من ربع مليون اتصال لخدمات التطبيب عن بعد، إلى جانب قيام المؤسسات الأهلية الشريكة بأكثر من 8 آلاف زيارة منزلية ضمن خدمات العيادة المتنقلة خلال الجائحة.

من جانبهم، ثمن المشاركون باللقاء الخطة التي وضعتها وزارة الصحة لإدارة المشهد الصحي خلال انتشار فيروس كورونا في قطاع غزة.

وأكد المشاركون، على ضرورة العمل بخطط واضحة وشاملة لواقع الطوارئ بما في ذلك الخدمات المقدمة في المستشفيات ومراكز الرعاية الأولية، إلى جانب أقسام الطوارئ وخدمات الإسعاف واعتماد بروتكولات صحية موحدة ومنظمة للعمل في أوقات الطوارئ.

ولفت المشاركون إلى دورالاحتلال في اعاقة تطوير خدمات الطوارئ من خلال منع ادخال ادوات انقاذ الحياة اللازمة للكوادر العاملة في الطوارئ.

واختتم اللقاء بالتوافق على تشكيل عدد من اللجان الفرعية لمتابعة الملفات الخاصة بآليات وبروتوكولات العمل في أوقات الطوارئ والأزمات استناداً على الخطة الاستراتيجية للوزارة،وعلى ما تم تداوله خلال اللقاء..

