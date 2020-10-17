وكالة الرأي الفلسطينية مستوطنون يقطعون 30 شجرة زيتون جنوب نابلس وكالة الرأي الفلسطينية محيسن: نهدف لتوحيد الجهود والسياسات الخاصة بالخدمات الصحية أوقات الطوارئ وكالة الرأي الفلسطينية بلدية غزة تشرع بتنظيف مصارف مياه الصرف بحي الشجاعية وكالة الرأي الفلسطينية حماس: المقاومة قادرة على تدفيع الاحتلال ثمن جرائمه وكالة الرأي الفلسطينية تقرير: موجة جديدة من البناء بالمستوطنات تضرب عمق الضفة وكالة الرأي الفلسطينية زوارق الاحتلال تستهدف مراكب الصيادين شمال غزة وكالة الرأي الفلسطينية "الصحة "تطلق مشروع فحص السمع للمواليد الجدد وكالة الرأي الفلسطينية أوقاف خانيونس تُعقم مساجدها بالتعقيم الضبابي الكحولي وكالة الرأي الفلسطينية حماية المستهلك : تنظيم 142زيارة تفتيشية لمحال تجارية واسواق وكالة الرأي الفلسطينية النيابة العامة تحقق في 61 قضية متنوعة
أخبار » الأخبار الحكومية

لصالح أسر فقيرة بغزة

صرف دفعة جديدة من تبرعات "عيلة واحدة" غدًا الأحد

17 تشرين أول / أكتوبر 2020 12:21

غزة- الرأي

أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية، عن صرف دفعة من جديدة من تبرعات مباردة "عيلة واحدة" لصالح أسرة فقيرة في قطاع غزة غدًا الأحد عبر فروع بنك البريد.

وقالت الوزارة، إن سيتم صرف المساعدات لكشف الأسماء الذي تم اعتماده من الوزارة بناءً على المعايير التي تنطبق على الحالات المشمولة في الصرف، مشيرةً إلى أنه سيتم إبلاغ الأسماء المستفيدة من خلال رسائل نصية.

وتقوم مبادرة "عيلة واحدة" على تبرع عدد من موظفي غزة من مستحقاتهم المالية بشكل اختياري لصالح الأسر الفقيرة بمبلغ 200 شيكل شهريًا عن طريق الدخول على حساباتهم عبر التسجيل الموحد.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

قوافل الخير توزع (100) سلة خضار على عائلات فقيرة بغزة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟