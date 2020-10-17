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محيسن: قدّمنا 6 ملايين دولار لمشاريع زواج الشباب

17 تشرين أول / أكتوبر 2020 02:02

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

غزة- الرأي

أعلن وكيل وزارة الشباب والرياضة في غزة أحمد محيسن، أن وزارته قدّمت حتى اللحظة ما يقارب من ستة ملايين دولار لمشاريع زواج الشباب.

وقال محيسن خلال حديثه لإذاعة "الرأي" اليوم السبت، إن الشباب المستفيدة من مشروع الزواج تقوم بتسديد المبلغ بدفع 50 دولار شهريا.

وذكر أن مشروع المنحة الأميرية القطرية للزواج بدأ في شهر فبراير الماضي بقيمة مليوني دولار، توزع بمبلغ 4 آلاف دولار لكل شاب مستفيد، مشيرا إلى أنه كان الفئة المستفيدة لمن تجاوز الــ 35 عامًا، ثم تم فتح المجال لأقل من ذلك لمن تجاوز الــ 33 عامًا.

وأوضح محيسن، أن أكثر من 300 شاب أتموا أوراقهم، وأخذوا المنحة الكاملة، وأتموا زواجهم خلال الأشهر الماضية.

وأشار إلى الوزارة حددت 15 نوفمبر القادم آخر موعد لاستلام عقد الزواج كي تستطيع إنجاز المشروع، مبينا أن 100 حالة لم تتم حتى اللحظة إجراءاتها للاستفادة من المنحة.

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