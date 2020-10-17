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الزراعة تُكثف متابعتها لمعاصر الزيتون ليلًا ونهارًا

17 تشرين أول / أكتوبر 2020 08:31

جولة الزراعة
جولة الزراعة

غزة – الرأي:

أعلنت وزاره الزراعة الفلسطينية بغزة، تكثف متابعتها لمعاصر الزيتون في فترات النهار والليل لمتابعة عمل المعاصر.

وقال المتحدث باسم الوزارة "أدهم البسيوني"، خلال حديثه لإذاعة "الرأي الفلسطينية" "إن الوزارة اتخذت إجراءات غير مسبوقة خلال هذا العام لمتابعة معاصر الزيتون للتأكد من تطبيق معايير اشتراطات الوزارة الخاصة، بعمل المعاصر وإجراءات السلامة والوقاية".

وذكر أن الوزارة سعت من خلال مراقبة المعاصر، للحصول على منتج زيت الزيتون صحي خالي من الشوائب، أو من أي خلل.

ودعا البسيوني المزارعين إلى الإسراع في عصر الزيتون المخصص للزيت وعدم تخزينه لفترة طويلة.

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