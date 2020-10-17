النيابة تُباشر التحقيق في واقعة مسجد الأنصار بخان يونس

غزة – الرأي:

باشرت النيابة العامة بغزة، التحقيق في واقعة الخطف والاعتداء بمسجد الأنصار في محافظة خان يونس، حيث قامت الأجهزة الشرطية بجمع الاستدلالات فور حدوث الواقعة.

وأكدت النيابة في بيان لها، وصل "وكالة الرأي"، أنه تم التعرف على المشتبه بهم في ارتكاب هذه الجريمة، وأصدرت أوامر القبض بحقهم، وبعد المتابعة تم إلقاء القبض اليوم على ( 8 أشخاص منهم وتدوين إفادتهم تمهيداً لعرضهم على النيابة العامة لاستجوابهم حسب الأصول.

وثمنت الموقف المجتمعي والفصائلي والعشائري الرافض واللافظ لمثل هذه الوقائع، مؤكدةً على مضيها في اتخاذ الإجراءات القانونية بحزم، تجاه كل المشتبه بهم في ارتكاب الجريمة، وبحق كل من تسول له نفسه انتهاك سيادة القانون والاعتداء على المواطنين وحقوقهم

