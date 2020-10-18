عروض خيالية رفضها ميسي من أجل برشلونة

ظل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، وفيا لفريقه برشلونة الإسباني، طوال مسيرته الكروية، رغم الإغراءات المادية الهائلة، التى عرضت على البرغوث الأرجنتيني، من أجل الرحيل عن ملعب "كامب نو"، والذى ظهر فيه للمرة الأولى خلال عام 2005.

ونجح ميسي، فى تخليد اسمه بأحرف من ذهب فى تاريخ برشلونة، والكرة العالمية، طوال مسيرته الكروية، والتى كانت ضمن صفوف الفريق الكتالونى، رافضا جميع العروض التى وصلت إليه من عمالقة أندية أوروبا.

نستعرض فى التقرير التالى، أبرز العروض التى وصلت لميسي، ورفضها النجم الأرجنتيني من أجل برشلونة:



1 - ريال مدريد

تحدث دى مارزيو، فى كتابه الذى أصدره مؤخرا يحمل عنوان " Gran Hotel Calciomercato"، عن عرض فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، على النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، فى صيف عام 2013، إرتداء قميص النادى الملكى.

وقال الصحفى الإيطالي، فى كتابه، إن ريال مدريد، كان سيقوم بدفع قيمة الشرط الجزائي فى عقد البرغوث الأرجنتينى، مع برشلونة، والذى يبلغ قيمته 250 مليون يورو، ولكن رفض ميسي هذا العرض.

أضاف دى مارزيو، أن النجم الأرجنتينى رد على رئيس ريال مدريد، قائلا:" لن أذهب إلى ريال مدريد، أنت تضيع الوقت، و لا أريد حتى أن أعرف ما هو العرض المادي".

وكان موقع "فوتبول ليكس"، قد أشار فى وقت سابق، إلى أن ريال مدريد، اقترح على ميسي، عقدا لمدة 8 سنوات، براتب سنوى صافى يقدر بـ23 مليون يورو.

2 – تشيلسي

كشف الصحفى جانلوكا دى مارزيو، فى كتابه الذى أصدره مؤخرا يحمل عنوان " Gran Hotel Calciomercato"، عن محاولة تشيلسي الإنجليزي، التعاقد مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، فى صيف عام 2014، مستغلا خضوع اللاعب لتحقيقات من قبل القضاء الإسباني، بشأن تهربه الضريبى.

أضاف الصحفى الإيطالي، أن أول إتصال تم بين مسئولى تشيلسي، وميسي، كان فى يناير عام 2014، حيث كان الأخير يشعر بإحباط كبير، بسبب خضوعه لجلسات القضاء الإسباني، بسبب التهرب الضريبي.

وأشار إلى أن البرغوث الأرجنتيني تحدث بالفعل مع البرتغالى جوزيه مورينيو، الذى كان يقود البلوز، خلال هذه الفترة، على برنامج FaceTime، وكان مكالمة إيجابية للغاية، وانتظر تشيلسي حتى صيف 2014، من أجل فتح باب المفاوضات مع برشلونة.

ولكن توقفت الصفقة فى الصيف، بعد رفض والد ميسي، الذى يقوم بدور وكيل أعماله، انتقال نجله إلى تشيلسي، بعد استبعاده من المفاوضات، حيث كان تشيلسي يتفاوض مع نجم برشلونة عن طريق وسطاء.

3 – مانشستر سيتي

حاول مانشستر سيتي، كثيرا الحصول على خدمات النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، خاصة منذ تولى الإسباني بيب جوارديولا، تدريب السيتي، فى صيف عام 2016.

وشهد الصيف الحالى، تحركا كبير من إدارة مانشستر سيتي، لضم ميسي، خاصة مع إعلان النجم الأرجنتيني رغبته فى الرحيل عن صفوف الفريق الكتالونى، بعد توتر علاقته مع إدارة النادى الكتالونى، عقب الخسارة التاريخية التى تلقاها أمام بايرن ميونخ، بنتيجة 8 – 2، فى دورى أبطال أوروبا.

وبالفعل وافق ميسي، على عرض مانشستر سيتي، الذى كان وفقا لتقارير صحفية إسبانية، براتب سنوى يصل إلى 40 مليون يورو، وبعقد لمدة 3 سنوات، قبل أن يغير النجم الأرجنتيني رأيه، ويقرر البقاء مع البارسا.