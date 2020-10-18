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مانشستر يونايتد يحول تأخره لفوز 4-1 على نيوكاسل بالدورى الإنجليزى

18 تشرين أول / أكتوبر 2020 07:38

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حقق مانشستر يونايتد فوزا ثمينا على مضيفه نيوكاسل يونايتد بنتيجة 4-1، فى المواجهة التى أقيمت على ملعب "سانت جيمس بارك"، ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج" وتقدم نيوكاسل بهدف احرزه لوك شاو مدافع اليونايتد فى مرماه، قبل أن يتعادل الشياطين عن طريق رأسية المدافع هارى ماجواير فى الدقيقة 23 لينتهى الشوط الأول بالتعادل 1-1.

فى الشوط الثانى أهدر البرتغالى برونو فيرنانديز ركلة جزاء لليونايتد فى الدقيقة 58، قبل أن يعود ويسجل الهدف الثانى فى الدقيقة 86، وعزز آرون وان-بيساكا فوز فريقه بالهدف الثالث فى الدقيقة الأخيرة، قبل أن يضيف ماركوس راشفورد الهدف الرابع فى الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع.

وبذلك يحتل مانشستر يونايتد المركز التاسع برصيد 7 نقاط ولديه مباراة مؤجلة، فى حين يتواجد نيوكاسل فى المركز الحادى عشر برصيد 7 نقاط أيضا.

وغاب عن الشياطين الحمر فى لقاء اليوم، المهاجم الفرنسى أنتونى مارسيال لطرده فى مباراة السبيرز، وبدأ الفريق مباراة اليوم بتشكيل يضم في حراسة المرمى: ديفيد دى خيا

خط الدفاع: وان-بيساكا - ماجواير - لينديلوف - لوك شاو

خط الوسط: ماكتومناى - فريد - برونو فيرنانديز

خط الهجوم: جيمس دانييل - راشفورد - خوان ماتا

أهداف مباراة نيوكاسل ضد مانشستر يونايتد

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