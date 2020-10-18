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أخبار » الرياضة و الملاعب

سواريز: أحاول التأقلم مع دييجو كوستا في هجوم أتلتيكو مدريد

18 تشرين أول / أكتوبر 2020 07:45

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أكد الأوروجوائي لويس سواريز، مهاجم أتلتيكو مدريد وصاحد هدف تقدم فريقه على سيلتا فيجو في اللقاء الذي أقيم السبت على ملعب (بالايدوس) في إطار الجولة السادسة في الليجا وحسمه الفريق المدريدي بهدفين دون رد، على أهمية هذه النتيجة رغم الصعوبات التي واجهها الفريق، في الوقت الذي أبدى فيه سعادته مع "الروخيبلانكوس".

وأوضح سواريز في تصريحات تليفزيونية بعد المباراة التي احتضنها ملعب (بالايدوس) "كنا ندرك الصعوبات التي بانتظارنا أمام منافس شرس، وبشكل خاص على ملعبه. الأهم هو تحقيق الفوز. عانينيا في النهاية، ولكننا انتصرنا".

وتابع صاحب الـ33 عاما "سعيد للغاية بالتسجيل اليوم، ولأن الفريق فاز أيضا، وهو ما كنا نسعى إليه".

وحول مشاركته في خط هجوم الأتلتي للمرة الأولى هذا الموسم إلى جانب دييجو كوستا، أشار "لجميع يعرف القيمة الكبيرة لهذا اللاعب. هو عنصر مهم للغاية. نحاول التأقلم والتفاهم بأفضل طريقة ممكنة. علينا أن نكون سعداء بالمستوى الذي قدمناه، ومساعدة الفريق".

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