"السياحة " تدين اعتداء الاحتلال على منطقة الفرديس الأثرية شرق بيت لحم

غزة-الرأي

ادانت وزارة السياحة والأثار في غزة اعتداءات الاحتلال على الاماكن والمواقع الاثرية الفلسطينية ، والتي كان اخرها اعتداء سلطة الآثار “الاسرائيلية”، على محيط "جبل الفريديس"، أو ما يعرف "بجبل هيرديون الأثري" ، لتعزله بالكامل عن التجمعات الفلسطينية المجاورة له.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن سلطة الاثار الاسرائيلية بحماية قوات الاحتلال قامت بإغلاق محيط "جبل هيرديون الأثري" بالأسلاك الشائكة ونصبت بوابة على المدخل المؤدي إليه، الأمر الذى ادى الى عزل المنطقة الأثرية بالكاملة عن بلدة بيت تعمر شرق بيت لحم.

وأضافت أن علميات التجريف أدت الى تخريب خط المياه الارضي، وخطوط الكهرباء الأرضية التي تغذى القرى المحيطة، اضافة الى الاستيلاء على البنية التحتية ورصيف الخدمات الذي يخدم تلك القرى ويعيق إصلاحه أو تجديده في المستقبل .

وطالبت الوزارة جميع المؤسسات والمنظمات الدولية وعلى رأسها منظمة اليونسكو التدخل لحماية التراث الفلسطيني والمواقع الاثرية من نهب وسرقة الاحتلال، ووضع حد للانتهاكات الاسرائيلية المتواصلة وإجبارها على وقف استهداف المواقع الأثرية الفلسطينية.

وبينت الوزارة ان منطقة "جبل الفرديس الاثرية" تقع على بعد عشرة كيلومترات إلى الشّرق من بيت لحم، وتضم ما تبقى من القصر المبهر لهيرودس الكبير، وسُمّي الجبل باسم "هيروديون" نسبة الى بانيه الملك هيرودس، حيث تم بناء القصر في نهاية القرن الأوّل قبل الميلاد كقلعة محصّنة تحتوي على قصر في داخلها.

ويعتبر جبل الفرديس من أعظم البنايات التي شيّدها الملك هيرودس الكبير، وفي أسفل الجبل حيث تعرف المنطقة باسم الهيروديون السفلي، وكشفت الحفريات فيها عن العديد من الآثار، مثل مجمع البرك، كما تضم آثارٌ لثلاث كنائس بيزنطيّة، وتم الكشف أيضا عن أنفاق سريّة كانت تستخدم للهروب في حالة الخطر وحمامات كاملة تعود الى الحقبة الرومانيّة، وكنائس ومبانٍ وغيرها من الآثار التي تعود لعصور زمنية مختلفة وخصوصًا الفترة البيزنطيّة.

واتهمت الوزارة الاحتلال بالاستمرار في تزيف التاريخ والحقائق، ونهب الأثار وتاريخ الحضارات التي تعاقبت على ارض فلسطين في محاولة باطلة لإثبات انه صاحب الارض .

