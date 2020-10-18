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هنية يعلن عن فتح الملاعب ويدعو للاستعداد لانطلاق الموسم الرياضي

18 تشرين أول / أكتوبر 2020 08:21

هنية يعلن عن فتح الملاعب ويدعو للاستعداد لانطلاق الموسم الرياضي
هنية يعلن عن فتح الملاعب ويدعو للاستعداد لانطلاق الموسم الرياضي

غزة- الرأي

أعلن عبد السلام هنية مساعد الأمين العام للمجلس الأعلى للشباب والرياضة ورئيس مؤسسة أمواج الرياضية، عن فتح كافة الملاعب والصالات الرياضية والأندية بدون جمهور مع استمرار اغلاق صالات الجيم، وذلك ضمن خطة المجلس الأعلى للشباب والرياضة. 

ودعا هنية جميع الأندية في كافة الدرجات والاتحادات الرياضية إلى الاستعداد لانطلاق الموسم الرياضي الجديد 2020-2021 ، وذلك ضمن الاجرائات الاحترازية لتفشي فايروس كورونا، متمنيًا التوفيق للجان الاتحادات.

وشكر هنية، اللجنة الإدارية العليا بقيادة الدكتور محمد عوض على جهودهم المبذولة في ظل أزمة كورونا، والموافقة على عودة الحياة الرياضية وفق اجراءات وزارة الصحة وبتوجيهات من وزارة الداخلية.

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