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وفد من تعليم غرب غزة يزور بيت عزاء الطالب الغريق فوزي مصلح

18 تشرين أول / أكتوبر 2020 10:00

وفد من تعليم غرب غزة يزور بيت عزاء الطالب الغريق فوزي مصلح
وفد من تعليم غرب غزة يزور بيت عزاء الطالب الغريق فوزي مصلح

غزة- الرأي

زار مدير التربية والتعليم غرب غزة د.عبد القادر أبوعلي، بيت عزاء الطالب الغريق فوزوي مصلح من الصف الثاني عشر بمدرسة عدنان العلمي الثانوية للبنين والذي وافته المنية غرقاً في بحر غزة.
وشارك في الزيارة أ.فلاح الترك رئيس قسم الإشراف، وأ.رفيق عوض رئيس قسم الإدارات، وأ.تامر النمرة رئيس قسم العلاقات العامة والإعلام، وأ.هشام أبوناصر مسئول الخدمات في المديرية ومدير مدرسة عدنان العلمي الثانوية للبنين أ.علاء الأشقر وثلة من معلمين المدرسة وعدد غفير من الطلبة زملاء الطالب الفقيد.
حيث قدم مدير تعليم غرب غزة والوفد المرافق أحر التعازي لذوي الفقيد، كما عبر د.أبوعلي عن فخر المديرية والمدرسة التي ينتمي إليها الطالب به من بر والتزام وحرص على الدراسة واحترام معلميه.
وكان الطالب فوزي مصلح قد توفي غرقاً في البحر تزامناً مع بدء استئناف العملية التعليمية بمرحلتها الأولى من العودة الآمنة للمدارس؛ وهو من طلبة الثانوية العامة.
 

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