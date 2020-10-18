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"الأوقاف "تختتم مسابقات حفظ القرآن الكريم وتُكرم أعضاء لجنة الاختبارات

18 تشرين أول / أكتوبر 2020 10:23

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غزة-الرأي

اختتمت مديرية أوقاف غزة اختبارات حفظة القرآن الكريم للعام 2020, التي نفذتها على مستوى مراكز المحافظة, وتكريم أعضاء لجنة الاختبارات تقديرًا لجهودهم خلال مراحل تنفيذ المسابقات.
بدوره،أوضح مدير أوقاف غزة د. محمد سالم أن اختبارات حفظ القرآن الكريم مرت بمراحل عديدة، منها مرحلة الأجزاء المجتمعة، ومرحلة العشرة أجزاء، ومرحلة العشرين جزءاً، منوهًا الى أن عدد الطلبة الذين شاركوا في المسابقة بلغ (٦٢) طالبًا, في حين أن عدد الذين حفظوا القرآن الكريم كاملاً في مراكز التحفيظ التابعة للمديرية (٤٧) حافظاً.

وأشار سالم أن إدارته تولي مراكز تحفيظ القرآن وتعليمه أهمية كبيرة، لما فيه وبه من الخير الكثير, مقدمًا في الوقت ذاته شكره وتقديره الى لجنة المسابقات ورئيس قسم التحفيظ بالمديرية ومرشدي حلقات التحفيظ، والمحفظين على ما بذلوه من جهد في خدمة كتاب الله تعالى وحافظيه.
 

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