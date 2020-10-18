صرف مليون شيكل لـ5000 أسرة ضمن مبادرة عيلة وحدة

غزة- الرأي:

أعلنت مبادرة عيلة واحدة عن صرف دفعة جديدة بقيمة مليون شيكل لعدد 5000 أسرة متعففة في قطاع غزة ممن تطبق عليهم شروط المبادرة التي أطلقها وشارك فيها الآلاف من موظفي الحكومة الفلسطينية في قطاع غزة.

وقالت إدارة المبادرة في تصريح صحفي صدر عنها اليوم الأحد 18 أكتوبر 2020م: "إن وزارة المالية بدأت بصرف مبلغ قيمته الإجمالية مليون شيكل لعدد 5000 أسرة متعففة، بينها 1,300 أسرة رشّحها موظفو الحكومة في غزة، فيما وضعت وزارة التنمية الاجتماعية باقي الأسماء من كشوفات الأسر المتعففة التي تنطبق عليها شروط المبادرة والذين لا يتقاضون مساعدات ثابتة.

وذكرت أنه ومع دفعة اليوم فإن عدد المستفيدين من المبادرة بلغ 27,000 ألف أسرة متعففة حتى الآن حصلت كل واحدة منها على 200 شيكل، بقيمة إجمالية 5,400,000 شيكل من قيمة التبرعات الإجمالية التي وصلت إلى عشرة ملايين ونصف المليون شيكل حتى إصدار هذا التصريح.

وبينت المبادرة أن عدد الأسر التي رشّحها موظفو غزة بلغت 8,200 أسرة، استفاد منها 5,400 أسرة متعففة، فيما لم تنطبق الشروط على العدد المتبقي وعددها 2,800 أسرة.

وقدمت المبادرة شكرها الخاص وتقديرها إلى موظفي حكومة غزة الذين انخرطوا في هذه المبادرة وساهموا في إنجاحها رغم صعوبة ظروفهم المعيشية والحياتية، مشيدة بأخلاقهم وسلوكهم النبيل من خلال التبرع بجزء من مستحقاتهم لإغاثة أبناء شعبهم الكريم في ظل الحصار الظالم والمطبق على قطاع غزة منذ 14 عاما.

كما وقدمت المبادرة شكرها وتقديرها إلى الحكومة الفلسطينية في قطاع غزة نظير جهودها الاستثنائية بصرف هذه المساعدات للأسر المتعففة المستهدفة رغم الضائقة المالية الخانقة التي تمر بها وفي ظل هذه الظروف العصيبة التي يمر بها قطاع غزة من حصار وعقوبات وسياسة إغلاق قاسية.

ويشار إلى أن هذه هي الدفعة الخامسة التي يتم صرفها للمستفيدين من الأسر المتعففة من مبادرة عيلة واحدة.