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أول دولة عربية

فلسطين عضواً كاملاً في الاتحاد الدولي لكرة القدم البتر

18 تشرين أول / أكتوبر 2020 12:52

غزة- الرأي:

أعلن الناطق الاعلامي لجمعية فلسطين لكرة القدم البتر محمود الناعوق أن الاتحاد الدولي لكرة القدم البتر، وافق على اعتماد دولة فلسطين عضوا في الاتحاد لها كامل الصلاحيات, مضيفا أن فلسطين هي أول دولة عربية يتم اعتمادها في الاتحاد, وكذلك هي الدولة الثانية من قارة اسيا بعد دولة تركيا.

وقال رئيس مجلس ادارة جمعية فلسطين لكرة القدم البتر فؤاد أبو غليون إن انضمام فلسطين للاتحاد العالمي لكرة القدم البتر هو جزء يسير من نضال شعبنا من أجل إثبات هويته، وهو خطوة نحو إظهار فلسطين أمام العالم، وهي بمثابة فرصة ثمينة من أجل إبراز الهوية الفلسطينية وتمثيل فلسطين على الصعيد الدولي

 وأضاف أنه تم فرض الرياضة الفلسطينية كلاعب محوري على المستوى القاري والدولي بمنطق المنافسة، وأكد على ضرورة توفير الدعم على كافة المستويات لضمان استمرار النشاط الرياضي.

وشكر الأمين العام لجمعية فلسطين لكرة القدم البتر نعمان ابوشملة كل من ساهم في اعتماد فلسطين عضوا في الاتحاد العالمي لكرة القدم البتر، وعلى رأسها اللجنة الدولية للصليب الأحمر لدورهم البارز والمتواصل للرياضة الفلسطينية بشكل عام ولرياضة الاشخاص ذوي الاعاقة بشكل خاص.

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