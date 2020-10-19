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تقنية جديدة لاستخراج مياه الشرب من الهواء بالطاقة الشمسية

19 تشرين أول / أكتوبر 2020 07:17

تقنية جديدة لاستخراج مياه الشرب من الهواء بالطاقة الشمسية
تقنية جديدة لاستخراج مياه الشرب من الهواء بالطاقة الشمسية

ابتكر فريق من الباحثين بمعهد ماساشوسيتس للتكنولوجيا في الولايات المتحدة تقنية جديدة لاستخراج مياه صالحة للشرب من الهواء مباشرة في المناطق الجافة بواسطة أنظمة توليد الطاقة الشمسية، اعتمادا على الحرارة سواء كانت من الشمس أو من أي مصدر آخر.

وأفادت الدورية العلمية "جول" أن التقنية الجديدة تعتمد على مادة ذات قدرة على امتصاص الرطوبة من الهواء تحمل اسم "زيولايت"، وهي مصنوعة من مركب كيميائي يحمل اسم حديد ألمنيوم الفوسفات. وتتوافر هذه المادة على نطاق واسع، ويمكن استخدامها لاستخراج المياه من الهواء في درجات الحرارة العادية وتحت أشعة الشمس.

وتعتمد فكرة النظام الجديد على استخراج المياه من الهواء من خلال مرحلتين، حيث يتم في المرحلة الأولى تجميع الحرارة الناتجة عن توليد الطاقة الشمسية بواسطة ألواح خاصة، واستغلالها في تسخين مادة الزيولايت مما يؤدي إلى تكثيف الرطوبة التي امتصتها هذه المادة من الهواء، ويمكن في هذه الحالة تجميع قطرات المياه التي تم تكثيفها على أسطح معينة من خلال المرحلة الثانية، ثم نقلها في أنابيب إلى خزانات تجميع.

وأكد فريق الدراسة أن المنظومة الجديدة يمكنها العمل في معدلات رطوبة لا تزيد عن عشرين بالمئة، ولا تتطلب أي مصادر طاقة خارجية باستثناء الطاقة الشمسية أو أي مصدر بديل يؤدي إلى توليد كميات محدودة من الحرارة.

ونقل الموقع الإلكتروني "تيك إكسبلور" المتخصص في التكنولوجيا عن الباحثة إلينا لابوتين المتخصصة في مجال الهندسة الميكانيكية بمعهد ماسوشيتس للتكنولوجيا إن حجم إنتاج المياه يبلغ 8ر0 لتر لكل متر مربع، ومن الممكن رفع هذه المعدل من خلال تحسين كفاءة المنظومة أو استخدام مواد أخرى ذات قدرات أعلى على امتصاص المياه.

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