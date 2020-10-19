إطلاق اسم المدرب الراحل نصَّار على القاعات الرياضية بملعب فلسطين

أقرَّ المجلس الأعلى للشباب والرياضة، إطلاق اسم المدرب عزمي نصَّار أول مدرب لمنتخب فلسطين منذ عام 1999 على قاعات مجمع فلسطين الرياضي، الذي يضم ملعب فلسطين وصالة سعد صايل ومرافق أخرى، وذلك مع الشروع في إعادة تأهيل وتطوير هذه القاعات، وفاءً لما قدمه ويستحقه من الوفاء.

وقال عبد السلام هنية، مساعد الأمين العام للمجلس، إن الأخير خصص مبلغ 50 ألف شيكل لتطوير القاعات الرياضية وتأهيلها، والتي ستستضيف الدورات والندوات التي يشرف عليها المجلس، والاتحادات، خاصة دورات اتحاد الكرة، الذي يتم خلالها استخدام قاعات الملعب والملعب نفسه من خلال المحاضرات النظرية والعملية.

وذكر أن هذا اقل ما يقدم لنصار ابن مدينة الناصرة الفلسطينية، وتقديراً للإنجازات التي حققها خلال فترة توليه الإدارة الفني للمنتخب الوطني الأول، وأبرزها انجاز الدورة العربية التاسعة- دورة الحسين، والفوز بالميدالية البرونزية التي أقيمت في العاصمة الاردنية عمان