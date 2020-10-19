زيدان ينقلب على خماسي ريال مدريد المتخاذل

ذكرت مصادر صحافية إسبانية، أن المدير الفني لريال مدريد زين الدين زيدان، لم يعد قادرا على تحمل اللاعبين المتخاذلين، الذين تراجع مستواهم بشكل صادم للموسم الثاني على التوالي، وأيضا الذين أدمنوا الغياب لفترات طويلة بداعي الإصابات الزائدة عن الحد.

وأفادت شبكة “ديفنيسا سنترال”، أن المدرب الفرنسي قرر منح خمسة لاعبين فرصتهم الأخيرة، قبل طردهم من مشروعه تباعا، بالتخلص من الدفعة الأولى مع بداية العام الجديد، والثانية بمجرد إطلاق صافرة نهاية الموسم، ويأتي في مقدمة هؤلاء صانع الألعاب إيسكو.

وأوضح التقرير، أن صاحب الـ29 عاما، الذي كان يصنف حتى النصف الأول من عام 2018، على أنه واحد من أفضل لاعبي العالم في مركز كصانع ألعاب، تحول إلى صداع في رأس المدرب الفرنسي، لفشله في استعادة رونقه وبريقه، كما كان وضعه في ولاية زيدان الأولى، التي ساهم خلالها في تتويج الفريق بتسعة ألقاب، أبرزهم ثلاثية دوري أبطال أوروبا التاريخية.

وبدأ مسلسل هبوط مستوى إيسكو في الموسم قبل الأخير، بقضاء جُل وقته في صراعه مع الإصابات، وفي الأخير اكتفى بالظهور في 1338 دقيقة، سجل خلالهم ستة أهداف بالإضافة إلى تمريرة واحدة حاسمة، بعدما كان معدله الأدنى لا يقل عن 10 أهداف و10 تمريرات حاسمة، قبل أن يصل إلى مرحلة الحضيض الكروي الموسم الماضي، بمشاركته في 1618 دقيقة، أحرز خلالها ثلاثة أهداف وتمريرتين حاسمتين.

وجاءت الأنباء التي تُشكك في مستقبل لاعب ملقا السابق مع الميرينغي، بعد ساعات من ظهوره الصادم أمام قادش، والذي وصل لحد حصوله التقييم الأسوأ للاعبي الفريقين، رغم عودته إلى التشكيلة الأساسية على حساب البرازيلي كاسيميرو، الأمر الذي جعل الشبكة الإسبانية، تضعه على رأس قائمة المرشحين للطرد، إذا لم يستفيق من سباته قبل فوات الأوان.

وفي الختام، أشار المصدر إلى أن قائمة المتخاذلين تضم كذلك المهاجم الصربي لوكا يوفيتش، لفشله هو الآخر في التعبير عن نفسه كرأس حربة يستطع منافسة كريم بنزيما على مكان في التشكيلة الأساسية، بالإضافة إلى الظهير الأيسر مارسيلو، لتذبذب مستواه من فترة لأخرى، ومثله لوكاس فاسكيز، الذي كان قاب قوسين أو أدنى من الانتقال إلى الدوري القطري، لولا حاجة زيدان لظهير أيمن طوارئ، بينما الخامس والأخير، فهو كثير الإصابات ألفارو أودريوزولا، الذي ارتدى القميص الأبيض 19 مرة فقط على مستوى الليغا، منذ قدومه من سوسييداد مقابل 30 مليون يورو الصيف قبل الماضي.