من سيتحكم في مستقبل ميسي مع برشلونة؟

أشارت تقارير صحافية بريطانية، إلى احتمال انهيار فكرة انتقال الأسطورة ليونيل ميسي إلى مانشستر سيتي بعد انتهاء عقده مع برشلونة الصيف القادم، وذلك بعد التصريحات التي أدلى بها مدرب البلو غرانا رونالد كومان مساء الأحد، وكشف خلالها عن الطريقة التي أقنع بها البرغوث بالبقاء.

وكان ليو قريبا من مغادرة “كامب نو” في نهاية فصل الصيف، بعدما تقدم بطلب رسمي لإنهاء علاقته بالنادي، إلا أن محاولته باءت بالفشل، لتمسك الإدارة باستمراره حتى نهاية عقده، أو تفعيل الشرط الجزائي في العقد، والمقدر بنحو 630 مليون جنيه إسترليني، مقابل إطلاق سراحه، الأمر الذي أجبر الهداف الأرجنتيني على رفع الراية البيضاء، حفاظا على علاقته بالجماهير واسم النادي.

وعلى النقيض من الأنباء التي كانت تزعم أن كومان لم يتعامل بطريقة جيدة مع ميسي في أول لقاء جمعهما، قال مدرب الأراضي المنخفضة السابق، إنه ساهم بطريقة أو بأخرى في بقاء الهداف الأسطوري، لافتا إلى أنه قضى وقتا لطيفا في منزل البرغوث، حيث استمع كل منهما للآخر، لوضع خريطة طريق من أجل إنقاذ سمعة البلو غرانا بعد فضيحة بايرن ميونخ.

وختم كومان حديثه “انتهى بنا الأمر بالحديث عن تكتيكات كرة القدم، كانت محادثة في إطار كرة القدم، وقد أقنعني أنه عاشق للعبة وما زال يريد تقديم أفضل ما لديه لبرشلونة”، وهو ما فسرته صحيفة “ذا صن”، على إنه إشارة إلى إمكانية تراجع ميسي عن فكرة الانفصال عن عملاق الليغا.

وربطت الصحيفة بين مستقبل ميسي وبين مصير بيب غوارديولا مع مانشستر سيتي، على اعتبار أنه في حال قرر الأخير إنهاء رحلته مع النادي السماوي الإنكليزي، فبنسبة كبيرة سيكون لدى ليو تحفظات على الانضمام إلى ملعب “الاتحاد”، وذلك لأن رغبته الأولى بعد مغادرة البرسا، هي لم شمله بالفيلسوف، ليساعد كل منهما الآخر في استعادة أمجاد الماضي، عندما قادا النادي للظفر بـ14 بطولة، أبرزهم دوري أبطال أوروبا مرتين.

وتحوم الشكوك حول مستقبل بيب مع السكاي بلوز، وذلك ليس فقط لانخفاض منحنى الفريق للموسم الثاني على التوالي، بل أيضا لعدم توصله إلى اتفاق مع مسؤولي النادي بشأن تمديد عقده، الذي سينتهي مع حلول صيف 2021، تزامنا مع اقتراب عزل رئيس برشلونة جوسيب ماريا بارتوميو، بالتحضير لاستفتاء سحب الثقة منه، بعد نجاح المعارضة في جمع التوقيعات المطلوبة لإجراء الاستفتاء، الأمر الذي قد يجعل النجم الأرجنتيني يصرف النظر نهائيا عن فكرة الرحيل، لتدهور علاقته برجل الأعمال الكاتالوني، الذي كان السبب الرئيسي والمباشر في تقدم القائد بطلب المغادرة.