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بالتعاون مع كلية الطب بالجامعة الاسلامية

التنمية البشرية بالصحة تفتتح الدفعة الثانية لدبلوم طب الأسرة

19 تشرين أول / أكتوبر 2020 08:08

التنمية البشرية بالصحة تفتتح الدفعة الثانية لدبلوم طب الأسرة
التنمية البشرية بالصحة تفتتح الدفعة الثانية لدبلوم طب الأسرة

غزة- الرأي

أكد مدير عام تنمية القوى البشرية بوزارة الصحة د. رامي العبادلة ، أن تنفيذ برامج التدريب وتنمية القدرات البشرية من العناوين النوعية الحاضرة على خارطة العمل الصحي.

 
جاء ذلك،  خلال كلمته الافتتاحية لدبلوم طب الأسرة بالتعاون مع كلية الطب بالجامعة الاسلامية والمجلس الطبي الفلسطيني، ومرحبا بالممثلين عن الجهات المشاركة بالدبلوم كل من د. فضل نعيم عميد كلية الطب بالجامعة الإسلامية، د. محمد الكاشف رئيس المجلس الطبي الفلسطيني، د. موسى عابد نائب مدير عام الرعاية الأولية، د. فوزي شرف رئيس اللجنة العلمية للدبلوم، أ. خالد الكحلوت مسئول التدريب الطبي المهني في الجامعة، أ. رأفت محيسن مدير دائرة البعثات، أعضاء الهيئة التدريسية في الدبلوم.


وقال د. العبادلة:" إن عقد مثل هذه الدبلومات الهامة في ظل ما نمر به من ظروف استثنائية فرضتها جائحة كوفيد 19 , ما هو الا تأكيد على استمرارية منظومة العمل الصحي بنهج التدريب والتعليم الطبي الذي هو نقطة ارتكاز ومحور رئيس لعملية تطوير منظومتنا الصحية وتعزيز الخدمات".


وفي ذات السياق،  أوضح أ. رأفت محسين مدير دائرة البعثات ان الدبلوم يستمر لمدة عام يشارك فيه 24 طبيباً من العاملين في مستشفيات الوزارة والمؤسسات الصحية غير الحكومية حيث سيتم تنفيذ الجانب النظري من البرنامج في تنمية القوى البشرية فيما سيتم تطبيق الجانب العملي في مراكز الرعاية الأولية ومستشفيات وزارة الصحة ويحاضر فيه نخبة من الاستشاريين والخبراء في مجال طب الاسرة من الوزارة والجامعة الإسلامية.
 

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