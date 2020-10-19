بلدية غزة تناقش تطوير حدائق ترفيهية بحي تل الهوا

غزة- الرأي

عقدت بلدية غزة لقاءً تشاوريًا لمناقشة مشروع تطوير مناطق خضراء وترفيهية وألعاب بحي تل الهوا.

وحضر اللقاء امس الأحد، عضو المجلس البلدي مصطفى قزعاط، ومدير عام الهندسة والتخطيط م. محمد حمادة، ورئيس لجنة حي تل الهوا م. كمال اسليم، ورئيس قسم العلاقات العامة م. حسين عودة، ولفيف من أهالي المنطقة.

ويشمل المشروع تطوير المنطقة المذكورة بتمويل صندوق تطوير وإقراض البلديات، وتشمل تجهيز المنطقة وزراعة أشجار جديدة واقامة مساحات ترفيهية للأطفال وتركيب إنارة جديدة.

وناقش الحضور خلال اللقاء أهمية المشروع، ومكوناته، وأليات التنفيذ، ومدى إسهام المشروع في اضافة طابع جمالي للمدينة وايجاد متنفس لأهالي المنطقة، وأكدو أهمية تعزيز التعاون والتنسيق خلال مرحلة التنفيذ.

