وكالة الرأي الفلسطينية مراقبة الأغذية تتلف 177 كيلو جرام مواد غذائية وتوقف محمصاً عن العمل وكالة الرأي الفلسطينية خشية القنص.. الاحتلال يمنع مزارعيه من الاقتراب من غزة وكالة الرأي الفلسطينية زراعة غزة تنظم جولات ميدانية على محلات بيع المبيدات وكالة الرأي الفلسطينية النيابة العامة تحقق في 519 قضية وتوقف 103 متهماً وكالة الرأي الفلسطينية زراعة خانيونس تتابع أصناف البذور الجديدة مع بداية الزراعة الخريفية وكالة الرأي الفلسطينية النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2650 ) الاثنين19/10/2020 وكالة الرأي الفلسطينية "عريقات" تحت أجهزة التنفس بعد تدهور حالته الصحية وكالة الرأي الفلسطينية كوهين: المفاوضات مع الفلسطينيين يجب أن لا تشكل عائقًا للتطبيع وكالة الرأي الفلسطينية أكثر من 40 مليون إصابة بكورونا حول العالم وكالة الرأي الفلسطينية جيش الاحتلال شمال فلسطين..90 يوما بانتظار الضربة
أخبار » الأخبار الحكومية

بلدية غزة تناقش تطوير حدائق ترفيهية بحي تل الهوا

19 تشرين أول / أكتوبر 2020 10:14

بلدية غزة تناقش تطوير حدائق ترفيهية بحي تل الهوا
بلدية غزة تناقش تطوير حدائق ترفيهية بحي تل الهوا

غزة- الرأي

عقدت بلدية غزة لقاءً تشاوريًا لمناقشة مشروع تطوير مناطق خضراء وترفيهية وألعاب بحي تل الهوا.
وحضر اللقاء امس الأحد، عضو المجلس البلدي مصطفى قزعاط، ومدير عام الهندسة والتخطيط م. محمد حمادة، ورئيس لجنة حي تل الهوا م. كمال اسليم، ورئيس قسم العلاقات العامة م. حسين عودة، ولفيف من أهالي المنطقة.
ويشمل المشروع تطوير المنطقة المذكورة بتمويل صندوق تطوير وإقراض البلديات، وتشمل تجهيز المنطقة وزراعة أشجار جديدة واقامة مساحات ترفيهية للأطفال وتركيب إنارة جديدة.
وناقش الحضور خلال اللقاء أهمية المشروع، ومكوناته، وأليات التنفيذ، ومدى إسهام المشروع في اضافة طابع جمالي للمدينة وايجاد متنفس لأهالي المنطقة، وأكدو أهمية تعزيز التعاون والتنسيق خلال مرحلة التنفيذ.
 

121966141_3506484586107862_4255036921067803489_n بلدية غزة تناقش تطوير حدائق ترفيهية بحي تل الهوا
متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

قوافل الخير توزع (100) سلة خضار على عائلات فقيرة بغزة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟