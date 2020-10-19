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حالة وفاة 77 إصابة جديدة بفيروس كورونا في قطاع غزة

19 تشرين أول / أكتوبر 2020 10:29

غزة - الرأي

أعلنت وزارة الصحة تسجيل 77 إصابة جديدة بفيروس كورونا وتعافي 35 حالة في قطاع غزة خلال 24 ساعة الماضية.

ونشرت الوزارة ملخص التقرير اليومي لفيروس كورونا في قطاع غزة لليوم الاثنين.

إجراء 1691 فحص مخبري خلال ال 24 ساعة الماضية.

 تسجيل ( 77 ) اصابة جديدة بفيروس كورونا.

 تعافي 35 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا.

وفاة المواطن شحته مصطفى خليل قويدر 83 في العناية المركزة بمستشفى غزة الاوروبي وهو من مدينة غزة


اجمالي تراكمي للمصابين منذ مارس الماضي 4722 اصابة منها/

حالات نشطة حاليا 1859 حالة
متعافين 2835 حالة
 وفيات 28

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