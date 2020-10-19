الأوقاف تعلن عن فرص استثمار لأراضي وقفية في غزة

غزة- الرأي

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية عن توفر فرص للاستثمار في عدد من الأراضي الوقفية في مدينة غزة، وذلك انسجاماً مع سياسة وزارة الأوقاف في تطوير وتنمية وقفياتها بما يعود بالفائدة على المجتمع والمستثمرين والوزارة.

وأوضحت أن ذلك يأتي من خلال التعاقد مع الراغبين في الاستثمار بنظام BOT (إنشاء المشروع واستثماره حسب فترة الاستثمار المبينة أدناه وبعدها يعود المشروع للأوقاف) بحيث يكون التقدم للاستثمار عن طريق الظرف المختوم وفق الاستخدام والشروط الواردة أدناه:



وذكرت أن استقبال طلبات الاستثمار يتم لدى مؤسسة تنمية أموال الوقف في مقر وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في مدينة غزة بجوار دوار أنصار ابتداء من يوم الاثنين 19/10/2020م.



ولفتت إلى أن المؤسسة ستدرس طلبات الاستثمار المقدمة من المستثمرين واختيار أفضلها للوزارة في نهاية الاسبوع الاول من كل شهر، مع العلم أنه سيتم تحديث قائمة الفرص الاستثمارية شهرياً عبر إزالة ما يتم استثماره وإضافة الفرص الاستثمارية الجديدة.



معايير اختيار أفضل طلبات الاستثمار:



1. تحقيق أفضل استغلال للمساحة المخصصة للمشروع.



2. استخدام أفضل نظم البناء والتي تمتاز بالديمومة وسهولة الصيانة.



3. توفير نظم الامن والسلامة والحماية لجميع مرافق المشروع.



4. استخدام أفضل التصاميم الهندسية القادرة على التوفير في تكاليف التشغيل (كاستخدام نظم العزل الحراري والطاقة البديلة...).



5. مراعاة أنظمة البناء السارية والشروط والواردة في أنظمة الحكم المحلي.



6. قدرة المشروع على العمل والنجاح والاستمرار في ظل الظروف الاقتصادية المتغيرة.



7. قدرة المشروع على تحسين الطابع الجمالي والحضاري للمدينة.



8. تحقيق أفضل العوائد في الدخل ورأس المال للوقف.



9. لدى المستثمر القدرة المالية لتنفيذ المشروع.



وبينت بخصوص المزيد من المعلومات والاستفسارات زيارة موقع وزارة الأوقاف والشؤون الدينية على رابط http://palwakf.ps/ar أو الاتصال على هاتف رقم/ 1536 # 2623114 أو جوال/ 0599050702