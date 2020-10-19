الزراعة تغلق معصرة زيت وتتلف ٢طن زيتون فاسد

غزة- الرأي

أغلقت وزارة الزراعة الفلسطينية، أحد معاصر زيت الزيتون، وأتلفت ٢طن من ثمار الزيتون الفاسد كان معدة بداخلها للعصير.

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي تلقت "الرأي" نسخة منه الاثنين، أن طواقمها الفنية أغلقت فجر اليوم الأثنين، معصرة زيتون شرق محافظة خان يونس، وذلك لعدم التزامها وتطبيقها للمعاير الفنية والشروط الصحية الخاصه بعصر الزيتون.

وأشارت الوزارة إلى أنه أثناء عمليات تفقد ثمار الزيتون المعدة للعصر داخل هذه المعصرة، تبين أن هناك ما يزيد عن (2 طن) من هذه الثمار فاسدة، حيث تظهر عليها علامات العفن والتحلل ولا تصلح للعصير، وذلك نتيجه بقاء هذه الكمية عدة أيام في انتظار عصرها، مما اضطر اللجنه الفنية لاتخاذ قرار باتلاف هذه الكمية من الزيتون وعدم السماح بعصرها بالمطلق، علما أن تتفيذ قرار إغلاق المعصرة واتلاف الزيتون الفاسد، تم بمساعدة مباحث التموين وشرطة المحافظة.

وذكرت الوزارة، أن إغلاق المعصرة جاء بعد قيام اللجان الفنية التابعة للوزارة -عدة مرات- بمطالبة القائمين عليها وإخطارهم شفويا وكتابيا، الالتزام بالشروط الصحية والمعايير الفنية الخاصة بعصر الزيتون، ونظرا لعدم التزامهم بتعليمات الوزارة وتكرار مخالفتهم لعدة مرات متتالية، فقد قررت الوزاره اغلاق المعصرة المذكورة وايقافها عن العمل لحين تسوية أوضاعها حسب الأصول المتبعة.

ويأتي هذا القرار باغلاق المعصرة المذكورة، في اطار متابعة تطبيق المعايير والشروط التي حددتها وزارة الزراعة لمعاصر الزيتون، و الخاصة بإجراءات السلامة والصحة والجودة أثناء عصر زيت الزيتون داخل المعاصر المنتشرة في قطاع غزة.

