وكالة الرأي الفلسطينية "شرطة بلديات الوسطى" تضبط ربع طن خوخ فاسد وتتلف 44 كيلو سمك وكالة الرأي الفلسطينية تعليم شرق غزة يناقش خطة النشاط الثقافي في المدارس وكالة الرأي الفلسطينية مفتي عُمان يهاجم ظاهرة "التودد للعدو" وكالة الرأي الفلسطينية تعليم شرق غزة ينفذ لقاء تدريبياً حول " المحاكاة في الصفوف الافتراضية" وكالة الرأي الفلسطينية الزراعة تغلق معصرة زيت وتتلف ٢طن زيتون فاسد وكالة الرأي الفلسطينية صور: هبوط أول رحلة تجارية قادمة من أبوظبي في "تل أبيب" وكالة الرأي الفلسطينية الأوقاف تعلن عن فرص استثمار لأراضي وقفية في غزة وكالة الرأي الفلسطينية الالتزام بإجراءات الوقاية..عنوان محاصرة كورونا في الشتاء وكالة الرأي الفلسطينية تعليم شرق خان يونس: معلمة توظف "أفلام الكرتون" في التعليم عن بُعد وكالة الرأي الفلسطينية حالة وفاة و77 إصابة جديدة بفيروس كورونا في قطاع غزة
أخبار » الأخبار الحكومية

وزارة العدل تعقد الامتحان الشفوي للترجمة القانونية باللغة الفرنسية

19 تشرين أول / أكتوبر 2020 11:47

10fb1c8e-7dde-4194-9d79-f93351f36027
10fb1c8e-7dde-4194-9d79-f93351f36027

غزة- الرأي

عقدت وزارة العدل، الامتحان الشفوي للترجمة القانونية باللغة العبرية للمتقدمين ممن تم استيفاؤهم للشروط المطلوبة للحصول على رخصة المترجم القانوني المحلف باللغة الفرنسية واجتازوا الامتحان التحريري. 
يشار إلى أن وزارة العدل ومن خلال الإدارة العامة للوسائل البديلة لحل النزاعات /دائرة الترجمة، تقوم على إجازة المترجمين وذلك بمنحهم شهادة ترخيص بالترجمة من اللغة الأجنبية إلى اللغة العربية ومن اللغة العربية إلى اللغة الأجنبية كل حسب اختصاصه، بحيث يحصل المترجم على شهادة مترجم قانوني محلف.

ويستطيع الحاصلون على الشهادة، ترجمة السندات والوثائق القانونية لاعتمادها لدى الجهات الرسمية داخليا أو خارجيا، إضافة إلى تيسير عمل المحاكم من خلال تزويدها بقوائم محدثه للمترجمين المجازين من قبل الوزارة. 

يذكر ان إجراءات المقابلة لهذا العام جاءت وفق إجراءات السلامة المعتمدة من قبل وزارة الصحية الفلسطينية بسبب جانحة كرونا.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

قوافل الخير توزع (100) سلة خضار على عائلات فقيرة بغزة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟