وزارة العدل تعقد الامتحان الشفوي للترجمة القانونية باللغة الفرنسية

غزة- الرأي

عقدت وزارة العدل، الامتحان الشفوي للترجمة القانونية باللغة العبرية للمتقدمين ممن تم استيفاؤهم للشروط المطلوبة للحصول على رخصة المترجم القانوني المحلف باللغة الفرنسية واجتازوا الامتحان التحريري.

يشار إلى أن وزارة العدل ومن خلال الإدارة العامة للوسائل البديلة لحل النزاعات /دائرة الترجمة، تقوم على إجازة المترجمين وذلك بمنحهم شهادة ترخيص بالترجمة من اللغة الأجنبية إلى اللغة العربية ومن اللغة العربية إلى اللغة الأجنبية كل حسب اختصاصه، بحيث يحصل المترجم على شهادة مترجم قانوني محلف.

ويستطيع الحاصلون على الشهادة، ترجمة السندات والوثائق القانونية لاعتمادها لدى الجهات الرسمية داخليا أو خارجيا، إضافة إلى تيسير عمل المحاكم من خلال تزويدها بقوائم محدثه للمترجمين المجازين من قبل الوزارة.

يذكر ان إجراءات المقابلة لهذا العام جاءت وفق إجراءات السلامة المعتمدة من قبل وزارة الصحية الفلسطينية بسبب جانحة كرونا.