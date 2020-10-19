"محيسن" يتسلم مهامه رسمياً في وزارة الثقافة

غزة- الرأي

تسلم أحمد محيسن وكيل وزارة الشباب والرياضة، مهامه في وزارة الثقافة رسمياً صباح أمس الأحد، ضمن إجراءات دمج قطاعي الشباب والثقافة وترتيب أوضاع العمل والبرامج والأنشطة المنوي تنفيذها للقطاعين.

وجرت مراسم استلام أحمد محيسن لوزارة الثقافة بحضور أميرة هارون وكيل مساعد وزارة الثقافة، والمدراء العامون بوزارة الثقافة.

وأكد محيسن أن قطاعي الشباب والثقافة يمثلان ركيزة في المجتمع، لأن الشباب هم الشريحة الأكبر في المجتمع الفلسطيني، ولديهم من الطاقات والإبداع في جميع المجالات ومنها الثقافة الكثير مما يحتاج للرعاية والدعم، كما أن الشباب يحتاجون العديد من البرامج لمساعدتهم في تجاوز الظروف الصعبة التي تعيشها فلسطين جراء ممارسات الاحتلال الإسرائيلي وفرض الحصار الظالم.

بدورها رحبت أميرة هارون بالإجراءات الخاصة بدمج قطاعي الشباب والثقافة واستلام أحمد محيسن لمهامه في الوزارة.