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بلدية خان يونس تنهي تنفيذ مشروع محطة "تكثيف الهواء" لاستخراج مياه الشرب

19 تشرين أول / أكتوبر 2020 12:33

بلدية خان يونس تنهي تنفيذ مشروع محطة "تكثيف الهواء" لاستخراج مياه الشرب
بلدية خان يونس تنهي تنفيذ مشروع محطة

خان يونس- الرأي

أنهت بلدية خان يونس جنوب محافظات غزة تنفيذ مشروع إنشاء محطة "تكثيف الهواء" لاستخراج المياه وتعزيز الخدمات المقدمة في هذا الجانب المهم في حياة المواطنين في المدينة في ظل الطلب المتزايد على المياه خلال الفترة الحالية.
وذكر رئيس بلدية خان يونس م. علاء الدين البطة، أن البلدية تسعى بشكل دائم من أجل تنويع مصادر حصولها على المياه عبر المشاريع الحيوية والمتمثلة في حفر الآبار وإنشاء الخزانات الأرضية واستبدال الخطوط الرئيسية الناقلة وكذلك استبدال الشبكات القديمة لتقديم خدمة المياه للمواطنين وفق النظام المعمول به.
وشدد البطة على أهمية تلك المشاريع التي تمولها الجهات المانحة لتطوير واقع المياه في البلديات، مشيراً في ذات السياق إلى أهمية التعاون الوثيق مع الجهات المانحة التي تساند عمل بلدية خان يونس وذلك من خلال تأمين الدعم المطلوب لتنفيذ المشاريع الخاصة بهذا القطاع الحيوي.
وأكد البطة على أهمية المشروع والمتمثل في إنشاء محطة تكثيف الهواء لإستخراج المياه حيث تم تشغيلها بشكل تجريبي خلال اليومين الماضيين، والتي تم تمويلها من خلال شركة دامور لتنمية المجتمع بتكلفة إجمالية بلغت (120) ألف دولار، شاكرًا رئيس مجلس إدارة المؤسسة د. تهاني أبو دقة، وفريق عمل المؤسسة بغزة ممثلاً بـــــ م. فتحي الشيخ خليل، على التمويل والذي سيساهم في التخفيف من حجم المعاناة القائمة الواقعة على سكان خان يونس.
ومن جانبه أوضح رئيس قسم الكهروميكانيكية بالبلدية م. جهاد أبو جامع، أن تم توريد ماكنة (WaterGen L )، وتركيب نظام شمسي متكامل لها فوق مبنى الكرامة في الكراج المركزي للسيارات في الساحة الشمالية لمبنى البلدية ، مشيرًا إلى أن الجهاز يقوم بإنتاج المياه من الهواء عن طريق التبادل الحراري بتبريد الهواء وتكثيف البخار، حيث سيدخل الهواء النقي إلى جهاز التبادل الحراري، ثم يتم تجفيفه عبر إزالة المياه وجمعها في خزان مخصص داخل الجهاز، لافتًا إلى أن المياه تدخل من خلال منظومة كاملة تشمل (التنقية والتنظيف) من الملوثات الكيميائية والميكروبيولوجية المحتملة .
وأشار أبو جامع إلى أن الجهاز يعمل على الكهرباء حيث تم تركيب منظومة طاقة شمسية كاملة بقدرة ( 60 Kwp) لتشغيله، مبينًا أن النظام ينتج حوالي (3000) لتر /يوميًا إذا كانت الرطوبة(50%)، وحوالي (5000) لتر/ يوميًا في حال كانت الرطوبة (90%)، وقد تم تزويد مركز شهداء خان يونس الصحي بخط مياه لتغذية المرفق على مدار الساعة، بالإضافة إلى تركيب (مشربيات) أخرى لتزويد المواطنين بالمياه على مدار الساعة في المركز التجاري.
 

121830458_3411166975638491_4891791667446828155_o بلدية خان يونس تنهي تنفيذ مشروع محطة بلدية خان يونس تنهي تنفيذ مشروع محطة
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