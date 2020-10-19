مجمع ناصر الطبي يشرع بتنفيذ المرحلة الأولى لمبنى غسيل الكلى الجديد

غزة- الرأي

شرع مجمع ناصر الطبى بخانيونس جنوب قطاع غزة، فى تنفيذ المرحلة الأولى لمبنى غسيل الكلى الجديد، وذلك بتمويل سخى من رجل الأعمال الفلسطيني صلاح الدغمة.

وقال د.أيمن الفرا نائب مدير عام مجمع ناصر الطبي، أن شركة المقاولات الخاصة بمشروع مبنى الكلي الجديد في المجمع باشرت عملها في عملية التجريف و التأسيس للمبنى ، وذلك بعد أيام من توقيع اتفاقية التمويل للمشروع مع المجمع.

وذكر د. الفرا أن المبنى سيتم إنشائه على مساحة كلية تقدر ب(600 متر مربع) بمعدل خمس طوابق ،لافتا أنه سيتم بناء طابقين في المرحلة الأولى للمشروع وتجهيزها بالمعدات الطبية والأثاث وكافة المسلتزمات التي يحتاجها قسم غسيل الكلي. و بين أن الطابق الواحد يحتوي على ( 25 سرير ) مجهز بماكينات غسيل الكلية وهي الطاقة الإستعابية للطابق الواحد من الأسرة بواقع (50) سريرا لكلا الطابقين، ومتوقع الانتهاء من هذه المرحلة خلال 7 شهور.

وأشار د.الفرا بأن قسم غسيل الكلية الحالي يقدم خدمة غسيل الكلية ل( 160 ) مريضا ممن يحتاجون لعملية الغسيل في المجمع حيث يضم القسم 23 سريرا فقط .

من جانبه، ثمن د.محمد زقوت مدير عام المجمع الدعم السخى لرجل الأعمال الفلسطيني صلاح الدغمة والذى سيسهم بشكل كبير فى التخفيف عن مرضى الكلى،وتأمين الخصوصية لهم بأن يكون مبنى خاص بهم،بما يحقق مأمونية تقديم خدمة صحية و تحسين بيئة العمل.