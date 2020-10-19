وكالة الرأي الفلسطينية تعليم شرق خانيونس: توظيف عدد من الأذنة ضمن التشغيل المؤقت وكالة الرأي الفلسطينية تعليم غرب غزة يعقد لقاًء لمعلمي العلوم الحياتية الخاص بالثانوية العامة وكالة الرأي الفلسطينية زراعة رفح تتابع توزيع مشروع تأهيل الدفيئات الزراعية وكالة الرأي الفلسطينية مجمع ناصر الطبي يشرع بتنفيذ المرحلة الأولى لمبنى غسيل الكلى الجديد وكالة الرأي الفلسطينية بلدية خان يونس تنهي تنفيذ مشروع محطة "تكثيف الهواء" لاستخراج مياه الشرب وكالة الرأي الفلسطينية "محيسن" يتسلم مهامه رسمياً في وزارة الثقافة وكالة الرأي الفلسطينية وزارة العدل تعقد الامتحان الشفوي للترجمة القانونية باللغة الفرنسية وكالة الرأي الفلسطينية جرائم القتل بغزة.. شذوذ سلوكيّ مردّه ضعف الإيمان وكالة الرأي الفلسطينية "شرطة بلديات الوسطى" تضبط ربع طن خوخ فاسد وتتلف 44 كيلو سمك وكالة الرأي الفلسطينية تعليم شرق غزة يناقش خطة النشاط الثقافي في المدارس
أخبار » الأخبار الحكومية

بتمويل من رجل الأعمال الفلسطيني صلاح الدغمة

مجمع ناصر الطبي يشرع بتنفيذ المرحلة الأولى لمبنى غسيل الكلى الجديد

19 تشرين أول / أكتوبر 2020 12:41

مجمع ناصر الطبي يشرع بتنفيذ المرحلة الأولى لمبنى غسيل الكلى الجديد
مجمع ناصر الطبي يشرع بتنفيذ المرحلة الأولى لمبنى غسيل الكلى الجديد

غزة- الرأي

شرع مجمع ناصر الطبى بخانيونس جنوب قطاع غزة، فى تنفيذ المرحلة الأولى لمبنى غسيل الكلى الجديد، وذلك بتمويل سخى من رجل الأعمال الفلسطيني صلاح الدغمة.

وقال د.أيمن الفرا نائب مدير عام مجمع ناصر الطبي، أن شركة المقاولات الخاصة بمشروع مبنى الكلي الجديد في المجمع باشرت عملها في عملية التجريف و التأسيس للمبنى ، وذلك بعد أيام من توقيع اتفاقية التمويل للمشروع مع المجمع.

وذكر د. الفرا أن المبنى سيتم إنشائه على مساحة كلية تقدر ب(600 متر مربع) بمعدل خمس طوابق ،لافتا أنه سيتم بناء طابقين في المرحلة الأولى للمشروع وتجهيزها بالمعدات الطبية والأثاث وكافة المسلتزمات التي يحتاجها قسم غسيل الكلي. و بين أن الطابق الواحد يحتوي على ( 25 سرير ) مجهز بماكينات غسيل الكلية وهي الطاقة الإستعابية للطابق الواحد من الأسرة بواقع (50) سريرا لكلا الطابقين، ومتوقع الانتهاء من هذه المرحلة خلال 7 شهور.

وأشار د.الفرا بأن قسم غسيل الكلية الحالي يقدم خدمة غسيل الكلية ل( 160 ) مريضا ممن يحتاجون لعملية الغسيل في المجمع حيث يضم القسم 23 سريرا فقط .

من جانبه، ثمن د.محمد زقوت مدير عام المجمع الدعم السخى لرجل الأعمال الفلسطيني صلاح الدغمة والذى سيسهم بشكل كبير فى التخفيف عن مرضى الكلى،وتأمين الخصوصية لهم بأن يكون مبنى خاص بهم،بما يحقق مأمونية تقديم خدمة صحية و تحسين بيئة العمل.

received_387353245767206 مجمع ناصر الطبي يشرع بتنفيذ المرحلة الأولى لمبنى غسيل الكلى الجديد
متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

قوافل الخير توزع (100) سلة خضار على عائلات فقيرة بغزة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟