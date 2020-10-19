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زراعة رفح تتابع توزيع مشروع تأهيل الدفيئات الزراعية

19 تشرين أول / أكتوبر 2020 12:56

زراعة رفح تتابع توزيع مشروع تأهيل الدفيئات الزراعية
زراعة رفح تتابع توزيع مشروع تأهيل الدفيئات الزراعية

رفح- الرأي

تابع مهندسو مديرية زراعة رفح جنوب قطاع غزة، عملية استكمال توزيع نايلون الدفيئات الزراعية على متضرري عاصفة "التنين" لشهر مارس الماضي.
ويأتى ذلك ضمن مشروع اعادة تأهيل الدفيئات الزراعية المتضررة من المنخفض، والممول من الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون ، والذي تنفذه منظمة أوكسفام الدولية، بالشراكة مع جمعية اتحاد لجان العمل الزراعي، ويأتي هذا المشروع لدعم المزارعين المتضررين من جائحة كورونا بالتنسيق مع وزارة الزراعة.
بدورهم تابع موظفي مديرية زراعة رفح عملية التوزيع والاشراف على المزارعين
يشار الى أن عدد المستفيدين من المشروع بلغ 180 مزارع تضرروا من عاصفة التنين شهر مارس الماضي.
وجرت عملية التسليم وفق اجراءات السلامة والوقاية في ظل جائحة كورونا التي تمر بها البلاد.
 

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